Inter, Roma, Napoli e Mbappè: le ultimissime

Termina con una prestigiosa vittoria la tournée in Giappone per l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo il pareggio contro l'Al-Nassr di Ronaldo e dell'ex Brozovic, i nerazzurri di Inzaghi piegano 2-1 in rimonta il Paris Saint-Germain di un'altra vecchia conoscenza interista, Milan Skrniar. Dopo un primo tempo sottotono, i campioni di Francia passano in vantaggio con un gran gol di Vitinha al 63'. L'Inter però non ci sta e ribalta tutto con la reti di Esposito (81') e Sensi (83'). Decisivo anche il subentrato Frattesi, autore di due assist.

In un momento così delicato del calciomercato conta tutto, ogni mossa rappresenta un indizio. Ecco perché fa rumore anche un'assenza nell'undici titolare, come quella Renato Sanches nella partita del Psg contro l'Inter. Luis Enrique, che ha allenato la Roma nella stagione 2011/2012, ha lasciato fuori dalla formazione iniziale il centrocampista portoghese.

Indossa la maglia numero 27, Van Nistelrooy è il suo maestro, ha segnato cinque gol col Psv in campionato ed è l'ultima idea del Napoli per l'attacco. Johan Bakayoko, belga, anni 20, ala destra di piede mancino, potrebbe essere l'erede di Lozano. Piace al club di De Laurentiis che avrebbe già contattato gli agenti.

La situazione tra Kylian Mbappé, il Psg e il Real Madrid si fa sempre più complicata. Con il giocatore che è ufficialmente in scadenza, vista la mancata attivazione della clausola del suo contratto, il club parigino ha deciso di reagire per evitare di perdere il giocatore a zero. La società sarebbe infatti pronta a rivolgersi alla Fifa, per denunciare l'esistenza di un pre-accordo tra Mbappé e i Blancos, fattore che avrebbe compromesso il rinnovo.