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Playoff, Roma, Alcaraz e Serie A: le ultimissime

Playoff, Roma, Alcaraz e Serie A: le ultimissime

Monza in finale. Gualtieri parla dello stadio. Lo spagnolo salta anche Wimbledon. A Parma dal 5 giugno la presentazione della prossima stagione
2 min
TagsSerie BRomaSerie A

 

Il Monza vince 2-1 con la Juve Stabia e vola in finale playoff. La sfida ha visto la decisiva doppietta di di Cutrone all’85esimo, il pareggio di Burnete pochi minuti dopo. I brianzoli affronteranno il Catanzaro.

 

"Dopo l'avvio dei lavori per il termovalorizzatore, con un investimento da oltre un miliardo, sta per iniziare la conferenza dei servizi decisoria che porterà a far partire entro un anno un altro investimento da un miliardo, lo stadio della Roma". Queste le dichiarazioni del sindaco di Roma Roberto Gualtieri rilasciate nel corso dell'evento Roma REgeneration Forum che si è tenuto oggi all'Auditorium della Tecnica all'Eur riguardo l'impianto che sorgerà a Pietralata

 

Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon. Ad annunciarlo è stato lo stesso numero due del mondo attraverso un post pubblicato sui suoi profili social. Dopo il forfait a BarcellonaMadridRoma e Roland Garros, lo spagnolo resterà fermo ancora qualche mese. 

 

Torna a Parma dal 5 al 7 giugno il 'Festival della Serie A', presentato ieri nella Sala del Consiglio Comunale. Dopo l'evento d'apertura, venerdì 5 giugno alle 18.30 è prevista la presentazione del calendario della Serie A 2026-'27 al Teatro Regio. La kermesse si chiuderà domenica con il premio "Legendary Player" conferito ad Alessandro Del Piero.

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