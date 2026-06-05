Roland Garros, Italiano, atletica e basket: le ultimissime

Flavio Cobolli ha conquistato senza giocare l'accesso in finale al Roland Garros . A poche ore dall'inizio del match è arrivato infatti il ritiro di Matteo Arnaldi , costretto al forfait dalla semifinale a causa di un virus intestinale. Sarà dunque il romano a scendere in campo nell'ultimo atto di Parigi contro Alexander Zverev in programma domenica a partire dalle ore 15:00.

Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas. L'annuncio è stato dato dallo stesso club turco, il quale ha pubblicato sui propri profili social le immagini dell'ex tecnico del Bologna che, intento a prendere l'aereo per Istanbul, mostra la sciarpa del club.

Dopo il debutto stagionale del 20 maggio a Savona, Marcell Jacobs è quinto sui 100 metri al Golden Gala di Roma, battuto dallo statunitense e campione olimpico Noah Lyles, che vince allo Stadio Olimpico con il fantastico tempo di 9”88

L'Olimpia Milano è la prima squadra a raggiungere la finale scudetto. I meneghini hanno regolato con un secco 3-1 la Germani Brescia: decisiva gara quattro, disputata al Forum e che si è conclusa con il punteggio di 91-86.