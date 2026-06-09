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martedì 9 giugno 2026
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Real Madrid, Juve, Goggia e Nba: le ultimissime

Real Madrid, Juve, Goggia e Nba: le ultimissime

Mourinho arriva in Spagna. L'Atletico vuole 40 milioni per Sorloth. La campionessa si laurea. Le ultime dal basket Usa
2 min
TagsMourinhojuveGoggia

 

Comincia oggi il secondo capitolo di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico portoghese è atteso nella capitale spagnola nelle prossime ore per iniziare a lavorare alla costruzione della squadra e alla programmazione della preparazione estiva in vista della stagione 2026/27. 

 

C'è ancora una distanza importante da colmare tra la Juventus e l'Atletico Madrid per Alexander Sorloth. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, la trattativa per il centravanti norvegese sta vivendo una fase di stallo a causa di una distanza importante tra la domanda e l'offerta per l’attaccante

 

"Che dire... finalmente Dottoressa, sono soddisfazioni". Così, con un post e una serie di foto sul proprio profilo Instagram che la ritraggono con l'immancabile corona d'alloro e un mazzo di fiori, Sofia Goggia ha annunciato di aver conseguito la laurea in Scienze Politiche all'Università Luiss di Roma

Si riaprono le Finals Nba dopo gara-3. I San Antonio Spurs superano i New York Knicks per 115-111 davanti a Donald Trump (fischiato dal pubblico), primo presidente in carica ad assistere alle finali di lega, e accorciano sul 2-1 nella serie dopo le due sconfitte casalinghe. 

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