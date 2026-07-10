Lazio, Juve, Inter e Premier League: le ultimissime

In un momento già difficile per la Lazio, alle prese con le difficoltà di mercato e con la contestazione dei tifosi (la maggior parte dei quali decisa a 'boicottare' la campagna abbonamenti), c'è un altro problema che rischia di materializzarsi e riguarda lo sponsor. Il sito di Polymarket infatti è stato inserito nuovamente nella lista di quelli inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Dopo l'arrivo in bianconero di Ricky Massara, la Juventus saluta François Modesto. L'ex difensore francese non è più il direttore tecnico della Vecchia Signora, che ha scelto di rivoluzionare il proprio quadro dirigenziale dopo la separazione con Damien Comolli.

Nuovo rinforzo per l'Inter. Anan Khalaili è atterrato da poco all'aeroporto di Linate per dare ufficialmente il via alla sua avventura in nerazzurro. La fitta agenda della giornata prevede le visite mediche di rito in mattinata, seguite dai test per l'idoneità sportiva nel pomeriggio. Subito dopo, il giocatore si recherà in sede per apporre la firma sul contratto.

Il Manchester United rivela il progetto del nuovo stadio da 100mila posti: costerà più di 2 miliardi di euro. Il club inglese ha pubblico un video che svela il nuovo impianto dei Red Davils