Roma, Napoli, Milan-Inter e tennis: le ultimissime

La Roma è sempre più vicina a chiudere Molina. Nella tarda serata di ieri ha intensificato i contatti con l’Atletico Madrid e adesso le parti stanno trovando l’intesa. La prima offerta di prestito con obbligo di riscatto non ha suscitato risposte positive. Così adesso la Roma ha proposto una formula d’acquisto a titolo definitivo, sempre sulla stessa cifra di 17 milioni complessivi.

Romelu Lukaku per il momento non arriverà. Big Rom è sul mercato, il club e il suo agente hanno concordato di interrompere il rapporto con un anno d'anticipo rispetto al contratto in scadenza nel 2027 e in sintonia con i dirigenti azzurri godrà di un paio di giorni di vacanza in più. Nessun caso, per ora, ma soltanto un prolungamento concordato.

A Perth scocca l'ora di Milan-Inter. Test di lusso in Australia tra i rossoneri di Amorim e i nerazzurri di Chivu. L'amichevole è in programma oggi, mercoledì 5 agosto, alle 13 (ora italiana), all'Optus Stadium. La gara sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Uno.

Carlos Alcaraz non prenderà parte al Masters 1000 di Cincinnati. L'ufficialità è arrivata a poco più di una settimana dall'inizio del torneo. Si allunga dunque la lista dei tornei persi da Alcaraz, che nel 2026 ha già dovuto rinunciare a due Slam (Roland-Garros e Wimbledon) e quattro Masters 1000 (Madrid, Roma, Montreal e Cincinnati).