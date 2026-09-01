Napoli, Juve, Atalanta e Totti: le ultimissime

Brutte notizie per il Napoli: McTominay sarà operato per un'aritmia benigna e quindi sarà indisponibile fino alla sosta per le nazionali. Allegri perde uno dei punti di forza della sua squadra. Lo scozzese non sarà a disposizione fino a ottobre, quando ripartirà il campionato.

La Juve accoglie Nick Woltemade. L’attaccante tedesco è sbarcato a Torino nell’ultima giornata di calciomercato ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura in bianconero. Dopo l’arrivo in tarda mattinata all’aeroporto di Caselle, il giocatore è andato subito al JMedical per sostenere le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto.

L'Atalanta ha ceduto ufficialmente a titolo temporaneo al Crystal Palace FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Honest Ahanor. Il difensore azzurro viene girato in prestito contestualmente alla sua cessione, che scatterà dall'estate del 2027, al Chelsea, impossibilitato ad effettuare l'operazione in quanto ha già un proprio tesserato nel Crystal Palace, Axel Disasi.

Anche Francesco Totti si unisce al progetto del club di basket Maxima Roma: sarà Advisor della proprietà e delegato allo sviluppo della Fan base e delle operazioni di Corporate Social Responsibility, come annunciato dalla stessa società.