Roma, Lazio, Messi e basket: le ultimissime

Limitazioni alla vendita dei biglietti per Torino-Roma, in programma il 14 settembre allo stadio Olimpico Grande Torino: è questa la decisione del prefetto di Torino, Donato Cafagna, che ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Capitale. Per il settore ospiti potranno acquistare i biglietti soltanto i sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell'As Roma residenti nelle altre province.

"L'obiettivo minimo è quello di riportare la Lazio in Europa. Dove arriveremo non lo so, mi auguro di poter migliorare sempre di più per far sì che la Lazio torni nelle competizioni europee al più presto. Ma non abbiao depotenziato la squadra". Il ds Angelo Fabiani ha fissato l'obiettivo stagionale e sottolineato come si é mosso il club nel mercato estivo.

I media spagnoli non hanno dubbi: Leo Messi è vicino ad acquistare un club di Segunda Division spagnola: l'Eldense. Il fuoriclasse argentino avrebbe "raggiunto un accordo preliminare per l'acquisizione del 100% delle quote del club". Messi dovrebbe diventare l'unico proprietario della squadra della zona di Alicante.

Dall'Nba alla BC Roma. Il club romano ha annunciato l'ingresso nell'advisory board della società del due volte Nba Executive of The Year, Bryan Colangelo, e dell'olimpioninco americano e membro dello storico 'Dream Team' di Barcellona '92, Chris Mullin.