Nazionale, Juve, Inter e tennis: le ultimissime

Mancini Sulle convocazioni: "Se avessi chiamato i giocatori avanti con l'età ci sarebbero state critiche... Ho chiamato giocatori giovani perché è giusto conoscerli direttamente per avere una squadra forte in futuro, dobbiamo essere veloci nel capire chi potrà stare con noi i prossimi 4 anni. Ho convocato più giocatori del solito perché voglio vederli direttamente sul campo”.

Randal Kolo Muani si è procurato la frattura di un dito della mano e questa mattina è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L'attaccante della Juventus sarò quindi costretto a fermarsi per l'operazione, ma i tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi.

Milano si stringe attorno a Sandro Mazzola. Centinaia di persone si sono radunate davanti alla Basilica di Sant’Ambrogio, dove questo pomeriggio, alle 14.45, si sono celebrati i funerali della storica bandiera dell’Inter, scomparsa sabato all’età di 83 anni.

Manca esattamente un mese al Six Kings Slam, ricca esibizione di scena a Riyadh - capitale dell'Arabia Saudita - con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tra i principali protagonisti, eppure l'evento non è mai stato così a rischio. Programmato dal 21 al 24 ottobre, la terza edizione è minacciata dalla delicata situazione in Medio Oriente e in particolare dalla guerra tra Stati Uniti e Iran che dura ormai da diversi mesi.