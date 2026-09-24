Roma, Udinese, Serie B e F1: le ultimissime

Un giorno in più di riposo per la Roma. Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha deciso di annullare la seduta inizialmente in programma domani, venerdì 25 settembre. La ripresa, fa sapere il club, è prevista per martedì prossimo, 29 settembre, quando la squadra si ritroverà a Trigoria per il pranzo e poi per l'allenamento pomeridiano.

Adesso è ufficiale: David Alaba è un nuovo giocatore dell'Udinese. Colpo a sorpresa del club friulano, che ha pescato dall'elenco degli svinvolati il difensore centrale austriaco, libero dal 30 giugno dopo il termine della propria avventura con il Real Madrid. Dopo aver svolto e superato le visite mediche nella giornata di ieri a Roma, ora è arrivato il comunicato del club.

Un sequestro da quasi 153 milioni di euro scuote l’ambiente della Juve Stabia. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato crediti d’imposta a due società edilizie riconducibili ad Alfredo Guerri, patron del club campano, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli su presunte irregolarità legate al Superbonus 110%.

George Russell si conferma il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del GP dell’Azerbaijan, chiudendo al comando con il tempo di 1:43.247. Alle sue spalle Kimi Antonelli, secondo nonostante abbia potuto girare poco a causa dei problemi accusati nelle FP1 e delle numerose interruzioni delle FP2.