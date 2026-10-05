Napoli, Milan, basket e taekwondo: le ultimissime

Brutte notizie per il Napoli . Alla lunga lista di infortunati si aggiunge anche il nome di Mathias Olivera. L'esterno uruguaiano è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale per un problema fisico.

Non giungono buone notizie dalle nazionali in casa Milan. Nella mattinata italiana, Pervis Estupinan non ha preso parte alla sfida del suo Ecuador contro il

Nel match clou della seconda giornata del campionato di basket Serie A la Maxima Roma spaventa la Virtus Bologna, che dopo un inizio fluido si inceppa precipitando fino al -11 del 33', sotto i colpi di Veronesi (11) e Brown (12 + 11 rimbalzi). Ci pensano però Carr e Hackett a svegliare i felsinei, poi le "Vu nere" mettono la freccia al 38' e non si voltano più.

Vito Dell’Aquila torna sul tetto del taekwondo mondiale. Il campione olimpico di Tokyo 2020 riconquista il primo posto sia nel ranking mondiale sia nel ranking olimpico della categoria -58 kg, proseguendo la sua corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.