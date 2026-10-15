Inter, Napoli, Paolini e ciclismo: le ultimissime

Brutte notizie per Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro sarà costretto a rinunciare a Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è uscito malconcio dalla sfida di Champions League con il Bruges (persa per 4-3) e dovrà fermarsi per un problema muscolare. A comunicarlo è il club nerazzurro attraverso una nota ufficiale.

Oltre il danno la beffa. Il Napoli torna dalla trasferta spagnola di Champions League non solo con la sconfitta subita in rimonta contro il Villarreal, ma anche con un nuovo infortunio. Alla corte di Massimiliano Allegri si è fermato anche David Neres.

Si è interrotta agli ottavi di finale la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Wuhan. Protagonista di due belle vittorie ai danni di Bejlek e Bartunkova, l'azzurra ha ceduto di schianto a Sonay Kartal, ventiquattrenne britannica scivolata al numero 170 del mondo (ma con un best ranking di n. 44) a causa di un infortunio.

Giunge al capolinea sul più bello il percorso degli Azzurri ai mondiali di ciclismo su pista con la prima medaglia nella rassegna iridata. Il quartetto azzurro composto da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti si è arreso dopo una prima giornata entusiasmante, in cui aveva dato l'idea di potersela giocare contro i grandi favoriti, allo strapotere della Danimarca in finale. Bévort, Norman Leth, Madsen e Pedersen mettono le cose in chiaro sin dal primo giro, dove guadagnano addirittura cinque decimi per poi continuare ad incrementare la discrepanza chilometro dopo chilometro. Cinque i secondi di differenza al termine della competizione: il 1'01''132 a 1'01''649 vale il secondo titolo mondiale consecutivo per la Danimarca.