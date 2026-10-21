Milan, Serie A, Juve e Como: le ultimissime

Defezione pesante nel Milan in vista della sfida sul campo del Bournemouth, in programma domani (giovedì 22 ottobre, ore 21) e valido per la 3ª giornata della fase campionato di Europa League. Il tecnico dei rossoberi Amorim non potrà infatti contare su Gonçalo Ramos, che si è fermato nell'allenamento della vigilia e non è stato convocato per la trasferta in terra inglese per un problema al polpaccio.

Sarà Andrea Colombo a dirigere Napoli-Roma, big match dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato 24 ottobre alle ore 18. Insieme al fischietto della sezione di Como, al Maradona - per la sfida tra Allegri e Gasperini - ci saranno i guardalinee Bindoni e Rossi, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Aureliano e Meraviglia. Sempre sabato, alle 20:45, in campo una delle due prime della classe: la Lazio di Gattuso, infatti, ospita il Parma all'Olimpico in un match che sarà diretto da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

"Noi che facciamo questo lavoro siamo figli dei risultati, io ho imparato ad essere equilibrato e lucido in questo ambito. Vincere ci rende felici, mentre ora noi siamo un po' indietro. Il ragionamento che succede è quello di andare a scavare in profondità per trovare una reazione e dare di più". Così Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Rennes, partita valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League.

Notte movimentata a Como, dove questa sera è in programma l'attesa sfida di Champions League tra i padroni di casa e il Manchester United. Nelle prime ore di mercoledì 21 ottobre, infatti, tre tifosi dei Red Devils, apparentemente in stato di ebbrezza, sono rimasti coinvolti in una violenta rissa nel cuore della città lombarda. L'episodio, secondo quanto riportato da 'Provincia di Como', si è verificato in piazza Volta, all'altezza del civico 26, dove intorno all'1.06 è scattata la richiesta di intervento ai soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica. Allertata anche la Questura di Como, chiamata a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.