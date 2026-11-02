Napoli, Zverev, Serie D e Nba: le ultimissime

All'indomani della sconfitta di Torino contro la Juventus, il Napoli è tornato subito in campo. La squadra di Massimiliano Allegri ha iniziato a lavorare per preparare la sfida di Champions League in programma mercoledì 21:00 contro il Porto. Per la sfida, gli azzurri dovranno fare a meno di altri due titolari: Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera.

Il 2 novembre 2026 sarà una data che Alexander Zverev non dimenticherà mai. Per la prima volta in carriera è infatti diventato numero uno al mondo, tagliando un altro traguardo in una stagione speciale per lui. Il tedesco si era già assicurato il sorpasso ai danni di Jannik Sinner grazie al successo su Tallon Griekspoor nel secondo turno dell'Atp 500 di Vienna.

Paura in Serie D, dove l'assistente arbitrale Roberto Cusimano è stato il primo a prestare soccorso a un calciatore che aveva appena battuto violentemente la testa a terra, perdendo conoscenza nel corso della gara tra Trastevere e Anzio. Tempestivo l'intervento dell'assistente della sezione di Palermo, specializzando in anestesia e attento nel gestire la situazione emergenziale.

Yaxel Lendeborg non ha fatto rimpiangere l'assenza di Stephen Curry. I Golden State Warriors sono stati trascinati alla vittoria dal rookie di 24 anni, autore di 37 punti nel 124-112 sui Los Angeles Clippers.