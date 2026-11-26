Si è fermato Kenneth Taylor. Il centrocampista non ha completato l'allenamento di ieri per un problema fisico. Nella giornata di oggi ha svolto solamente un lavoro in piscina. Saranno da verificare le sue condizioni in vista della trasferta di sabato contro il Torino.

Il rientro di Bracaglia e l'esordio dal 1' di Bobcek saranno le novità nel Frosinone che sabato affronterà allo 'Stirpe' il Parma per riscattare il doppio ko con Cagliari e Milan. Scontata la squalifica, Bracaglia dovrebbe riprendere il suo posto sulla fascia sinistra della difesa ricomponendo il solito quartetto con Calvani, Monterisi e Oyono.

La vicenda di Jamal Musiala si arricchisce di un nuovo capitolo. Per il Bayern Monaco, quello con l'entourage, era stato "un incontro costruttivo", mentre per un veterano come Joshua Kimmich è stata semplicemente un'inutile sovraesposizione mediatica, in un momento particolarmente delicato per il talento classe 2003. Ad innescare le polemiche, del resto, erano stati i massimi dirigenti della società bavarese, Hoeness e Rummenigge, che avevano addirittura aperto alla possibilità di ridiscutere i termini del contratto del talento tedesco alla luce delle recenti problematiche.

Dopo i successi di Repubblica Ceca e Italia come da pronostico, ecco la prima sorpresa di queste Finals di Coppa Davis. Saluta anzitempo Bologna la Germania, sconfitta per 2-1 dalla Gran Bretagna. Nonostante i tedeschi potessero fare affidamento sul numero uno al mondo Alexander Zverev, che infatti non ha avuto difficoltà a sconfiggere Arthur Fery con il punteggio di 6-3 6-2, gli altri due punti sono andati ai ragazzi di Leon Smith.