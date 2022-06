Il pronostico di Scozia-Armenia

Nations League, nel gruppo 1 della Lega B è in programma il confronto tra la Scozia e l'Armenia. Dando un rapido sguardo alle quote si nota subito che la Nazionale allenata da Joaquin Caparros dopo aver battuto l'Irlanda per 1-0 difficilmente riuscirà a concedere il "bis" all'Hampden Park di Glasgow.