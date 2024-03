Pronostici Premier League, le quote di Manchester City-Arsenal

All' Etihad Stadium la posta in palio è altissima, Manchester City ed Arsenal si giocano il primo posto del torneo: attualmente la classifica vede " Gunners " e Liverpool appaiate con 64 punti, inseguono i " Citizens " a quota 63.

Entrambe le squadre in campo in questa stagione hanno fatto registrare numeri da capogiro, il team allenato da Guardiola con 10 vittorie e 4 pareggi non ha mai perso davanti al proprio pubblico mentre quello guidato da Arteta (reduce da 8 successi consecutivi in Premier League) in trasferta (9 vittorie su 14) vanta la miglior difesa esterna del campionato con solamente 11 reti al passivo.

La "rivincita" dei "Citizens" paga quasi doppio

Nel girone d'andata i "Gunners" a Londra riuscirono a fermare il Manchester City sull'1-0. A campi invertiti però i bookmaker non sembrano dar fiducia ai londinesi, il segno 1 è in lavagna a circa 1.90 mentre il "2" si gioca mediamente a 3.75.

Con Haaland e compagni in campo la "Somma Gol 3" non esce da 12 giornate consecutive, la possibilità che questo incontro termini con esattamente tre reti al novantesimo è proposto a 3.95.

Più Goal che No Goal al triplice fischio dell'arbitro, l'opzione che prevede entrambe le compagini a segno è offerta su Cplay a 1.65, su Snai a 1.63 e su Bet 365 a 1.70.