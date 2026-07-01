Portogallo-Croazia, sfida leggendaria tra Cristiano Ronaldo e Modric

My Combo, la sintesi su Portogallo-Croazia

Dai lusitani è lecito aspettarsi un salto di qualità dopo i pareggi sbiaditi contro Repubblica Democratica del Congo e Colombia (nel mezzo la manita all’Uzbekistan). La Croazia aveva ben figurato al debutto nonostante il ko contro l’Inghilterra, poi i 6 punti-qualificazione contro Panama e Ghana. I numeri dicono che la Croazia non ha mai battuto il Portogallo in un match ufficiale. Manca però la prova d’appello in un Mondiale: il verdetto agli ottavi di Euro 2016 fu Portogallo promosso ai supplementari grazie al gol di Quaresma. I lusitani hanno perso solo uno degli ultimi 16 match giocati e, nella visione My Combo di SisalTipster, conquisteranno la vittoria qualificazione. Croazia a segno in nove delle ultime dieci gare disputate. Inoltre, negli ultimi sei incroci tra Portogallo e Croazia c’è stato almeno un gol per parte. Indizi che portano ad un incontro con entrambe le nazionali a segno. In questo Mondiale Leo Messi gli sta un po’ rubando la scena ma signori, guai a scordarlo: Sua Maestà Cristiano Ronaldo è il primo giocatore della storia ad aver segnato in sei edizioni diverse dei Mondiali. Dopo aver timbrato una doppietta con l’Uzbekistan, CR7 prenota il terzo sigillo nel torneo, magari decisivo per spingere i suoi agli ottavi di finale. Da una leggenda all’altra, Luka Modric. Il sole della Croazia sta per tramontare, non senza un’ultima (forse) illuminazione. Con l’assist a Vlasic è diventato il giocatore più “anziano” a regalare un passaggio vincente in un Mondiale. Il Portogallo è avvisato, Luka vuole incidere ancora.

My Combo: la sintesi su Portogallo-Croazia - Vince Portogallo + Segnano entrambe + Cristiano Ronaldo a segno + Modric assist.

La curiosità

La Croazia ha chiuso al terzo posto a Qatar 2022 mentre nel 2018 era stata vice-campione del mondo. Proprio a Russia 2018 Modric e compagni sono riusciti a vincere per l’ultima volta tre partite di fila nel torneo iridato. Il fattore esperienza nelle fasi ad eliminazione diretta gioca dunque a favore degli uomini allenati da Zlatko Dalic. Di contro, c’è un Portogallo che intravede la possibilità di conquistare il quarto risultato utile consecutivo in una singola edizione di un Mondiale. Gli è riuscito soltanto in altre due occasioni (1966 e 2006) e, per inciso, in entrambi i casi la sua avventura finì in semifinale.