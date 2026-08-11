Pronostici Conference League, cosa giocare in Rapid Vienna-Paide

Comparazione quote: Rapid Vienna-Paide Multigol 2-4

Gli austriaci “vedono” dunque i playoff e la conseguente possibilità di tornare a giocare un torneo che lo scorso anno li ha visti chiudere all’ultimo posto (su 36) al termine della prima fase, con magro bottino di un punto in sei partite. Come detto, il Rapid ha vinto per 4-1 in Estonia ma solo le tre reti segnate nel finale hanno contribuito a scavare il solco. La prima frazione si era chiusa infatti in parità, 1-1. Davvero difficile ipotizzare un ribaltone da parte del Paide, che nelle due precedenti trasferte europee aveva pareggiato per 1-1 in casa di Hegelmann (Lituania) e Zira (Azerbaijan). Sarà ancora buono l’esito Multigol 2-4? La risposta dovrebbe essere affermativa. L’ipotesi che il match possa chiudersi con minimo due, massimo quattro gol totali è a 1.42 sulla lavagna di Eplay24 e StarYes, a 1.50 su Eurobet.