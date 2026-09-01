Coppa Italia, Udinese-Venezia: migliori quote e pronostico

Comparazione quote: Udinese-Venezia segno 1

La situazione di forma è analoga a quella di Sassuolo e Frosinone ma cambia notevolmente la sostanza. In altre parole doppio Goal in campionato e NoGoal nel primo turno di Coppa Italia per i friulani, doppio NoGoal e Goal all’esordio inCoppa Italia per i lagunari. L’Udinese, però, pareggiando con il Como (1-1) e battendo (3-2) il Monza ha raccolto 4 punti in campionato mentre il Venezia ha rimediato un duplice ko con identico punteggio (0-2) da Lecce e Milan restando al palo nella classifica di Serie A. L’impressione è che il match del Bluenergy Stadium sia chiaramente indirizzato sul segno 1 e la quota ad esso associata rende questo esito anche interessante. La vittoria dell’Udinese è offerta a 1.95 da Eplay24, a 1.93 da Bwin, a 1.92 da BetFlag.