Berrettini diretta Atp Tokyo: l'azzurro si ritira, passa Fils. Tennis oggi LIVE

12:39

Atp Tokyo, Fils ai quarti di finale

Con il forfait di Matteo Berrettini, Arthur Fils stacca il pass per i quarti del torneo giapponese: sfiderà lo statunitense Ben Shelton, ottava testa di serie del tabellone.

12:34

Forfait Berrettini, il pubblico lo acclama

Matteo, visibilmente demoralizzato, lascia il campo del Centrale: i numerosi tifosi presenti gli riservano un'emozionante standing ovation. Fils lo abbraccia, augurandogli di rimettersi presto. Che peccato.

12:28

+++ Matteo Berrettini si ritira +++

L'azzurro non riesce a proseguire e si ritira al primo game del secondo set.

12:25

Berrettini ci prova

Matteo vuole continuare il match nonostante il fastidio addominale. Applausi del pubblico per lui. Al via il secondo set.

12:22

Berrettini, medical timeout per l'azzurro

Matteo chiede e ottiene l'intervento del fisioterapista. Preoccupano le condizioni fisiche dell'azzurro che accusa un problema addominale.

12:20

Berrettini-Fils in campo

12:18

+++ Berrettini vince il primo set con Fils +++

L'azzurro fa suo il primo parziale del match contro il francese: 7-6 (5) dopo un'ora e 10' di partita.

12:17

Berrettini-Fils 6-5 al tiebreak

Volée di rovescio vincente per l'azzurro: set point!

12:16

Berrettini-Fils 5-5 al tiebreak

Altro errore del francese con il dritto ma si rifà poco dopo.

12:14

Berrettini-Fils 4-4 al tiebreak

Largo il rovescio di Berrettini che sembra accusare qualche problema addominale. Il francese regala però il punto all'azzurro.

12:12

Berrettini-Fils 3-3 al tiebreak

Matteo spreca tutto, il francese pareggia i conti.

12:11

Berrettini-Fils 3-1 al tiebreak

Inside in, servizio esterno e prima vincente: Matteo show al tiebreak! Poi il francese accorcia.

12:09

Berrettini-Fils 6-6, si va al tiebreak

Il francese non concretizza un set point più break e si va al tiebreak.

12:04

Berrettini-Fils 5-6

Game a zero per il francese che si garantisce quantomeno il tiebreak.

12:01

Berrettini-Fils 5-5

Matteo pareggia i conti concedendo un solo punto al francese. Ristabilita la parità.

11:55

Berrettini-Fils 4-5

Ottimo turno di battuta del francese che tiene il servizio a zero: al cambio campo Matteo servirà per restare nel set.

11:53

Berrettini-Fils 4-4, c'è il break del francese

Matteo trasforma due ace ma ai vantaggi capitola alla prima palla break di Fils.

11:46

Berrettini-Fils 4-3

Sotto 0-15, il francese vince quattro punti di fila mantenendo il turno di battuta.

11:44

Berrettini-Fils in campo a Tokyo

11:41

Berrettini-Fils 4-2

Game solido di Matteo che tiene la battuta a 30 e vola sul doppio gioco di vantaggio.

11:37

Berrettini-Fils 3-2, il francese si salva

Fils annulla due palle del doppio break e ai vantaggi accorcia le distanze tenendo il turno di battuta.

11:30

Berrettini-Fils 3-1, Matteo salva una palla break

L'azzurro annulla una palla break con una bordata di dritto: ai vantaggi converte la prima palla, tiene la battuta confermando il break.

11:27

Berrettini-Fils, i numeri del match

11:21

Berrettini-Fils 2-1, c'è il break di Matteo!

L'azzurro strappa il servizio al francese che aveva iniziato il game con uno smash spettacolare. Matteo però è in condizioni fisiche eccellenti e con quattro punti vinti consecutivamente passa in vantaggio.

11:17

Berrettini-Fils 1-1

Comodo game a zero per l'azzurro, letale con la prima. Parità a Tokyo.

11:15

Berrettini-Fils, le statistiche

11:13

Berrettini-Fils 0-1

È il francese a muovere per primo il punteggio nel match: concesso un solo 15 all'azzurro, frutto di un ottimo passante di dritto lungolinea.

11:10

Al via la partita tra Berrettini e Fils

Si parte con il francese al servizio.

11:04

Berrettini e Fils in campo

I due giocatori fanno il loro ingresso sul cemento del Campo Centrale.

11:03

Berrettini-Fils si gioca indoor

La sfida tra l'azzurro e il francese si giocherà indoor complice l'incessante pioggia caduta su Tokyo fin dalle prime ore del mattino.

11:00

Termina la sfida di doppio, è il turno di Berrettini-Fils

Il duo formato da Shelton e Thompson ha piegato la coppia Nishioka-Uesugi sul cemento del Coliseum. Tra poco scenderanno in campo Berrettini e Fils.

10:50

Atp Tokyo, Shelton ai quarti: sfiderà Berrettini o Fils

Lo statunitense, n.17 Atp e ottavo favorito del seeding, ha battuto 6-4, 6-3 l'argentino Mariano Navone, n.40 del ranking mondiale e attende il vincente della sfida tra Berrettini e Fils.

10:40

Berrettini sogna l'11esimo titolo in carriera

Vincitore in stagione dei tornei Atp 250 su terra rossa di Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel, Matteo non vuole fermarsi e mira al successo (sarebbe l'11° titolo in carriera) anche sul veloce.

10:30

Atp Tokyo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 12.695 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 23.801 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – € 44.587 (100 punti)

SEMIFINALE – € 87.267 (200 punti)

FINALISTA – € 163.733 (330 punti)

VINCITORE – € 304.295 (500 punti)

10:20

Berrettini-Fils, i precedenti

Sfida inedita quella tra l'azzurro e il francese: i due infatti non si sono mai affrontati prima e quello di Tokyo sarà il primo incrocio.

10:10

Berrettini-Fils, il programma a Tokyo

L'incontro tra l'azzurro e il francese sarà il quarto sul Campo Centrale, l'Ariake Coliseum, a partire dalle 4.00 ora italiana dopo Draper-Hurkacz (successo dell'inglese), Navone-Shelton (vittoria dello statunitense) e la sfida del doppio maschile tra Shelton/Thompson e Nishioka-Uesugi, con inizio in programma non prima delle 11:00 italiane.

10:00

Berrettini-Fils, dove vederla in tv e streaming

L'incontro tra Berrettini e Fils a Tokyo si disputerà oggi, venerdì 27 settembre sul "Colosseum" non prima delle ore 11:00 e sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201) come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Tokyo