Sinner-Vukic diretta Wimbledon: segui la partita. Tennis oggi LIVE

LONDRA - Dopo il successo contro Luca Nardi , Jannik Sinner torna in campo per il secondo turno di Wimbledon . Il tennista azzurro affronterà Aleksandar Vukic , 26enne australiano che al momento si trova al 93esimo posto del ranking Atp. Nella fase precedente del torneo ha incontrato il taiwanese Tseng, superandolo nel giro di quattro set (6-3, 6-4, 4-6, 6-7). Anche oggi tutti i favori del pronostico sono dal lato di Sinner, che in caso di successo incontrerà al prossimo turno il vincente tra Martinez e Navone. Segui la diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

17:40

Sinner-Vukic: quote e pronostico della sfida di oggi

17:30

Sinner e il gesto d'affetto con Nardi: "Che peccato affrontarsi tra italiani"

17:20

Il commento di Sinner dopo l'esordio vincente contro Nardi: "Mi do un 7-8, faticavo a colpire la palla"

17:10

Accusa shock contro Sinner: "È come un mafioso e un assassino"

17:00

Sinner-Vukic, i precedenti

Sinner e Vukic si sono già affrontati in due occasioni tra il 2021 e il 2022 e in entrambi i casi la vittoria è andata all'italiano. Il primo incontro si è tenuto a Melbourne, casa di Vukic, per i sedicesimi di finale del Great Ocean Road Open vinto da Sinner. La seconda sfida è stata nel torneo di Sofia in Bulgaria ai quarti di finale. In entrambi i casi l'azzurro ha chiuso la partita nel giro di due set.

16:55

Sinner-Vukic, quando si gioca e dove vederla in tv

Wimbledon, Londra