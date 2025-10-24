Musetti-Moutet, diretta Atp Vienna: segui il match dei quarti di finale. Tennis oggi LIVE

Staccare il pass per le semifinali dell' Atp 500 di Vienna e incamerare altri punti preziosi nella corsa alle Finals di Torino (più vicine per lui dopo il ritiro di Felix Auger-Aliassime a Basilea ). Questo oggi (24 ottobre, ore 20:15 circa) il duplice obiettivo dell'azzurro Lorenzo Musetti (n.8 Atp) nel match contro il francese Corentin Moutet (n.36 Atp) , valido per i quarti del torneo austriaco. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

20:19

Musetti e Moutet entrati in campo tra gli applausi: tra poco il via

Lorenzo Musetti e Corentin Moutet hanno fatto il proprio ingresso in campo sul centrale di Vienna tra gli applausi del pubblico: dopo il riscaldamento i due si sfideranno nel match che chiude il programma dei quarti di finale.

20:12

Il montepremi dell'Atp 500 di Vienna

Questo il montepremi dell'Atp 500 Vienna, che vede Jannik Sinner già in semifinale e Lorenzo Musetti impegnato tra poco in un match dei quarti contro Corentin Moutet:

Primo turno - 21.345 euro;

Secondo turno - 40.025 euro;

Quarti di finale - 74.980 euro;

Semifinale - 146.765 euro;

Finalista - 275.390 euro;

Vincitore - 511.835 euro.

20:05

Il percorso di Moutet nel torneo austriaco

Il francese Corentin Moutet si è qualificato ai quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna superando in due set (7-6, 6-4) il russo Daniil Medvedev (n.14 Atp e n.6 del tabellone austriaco), dopo che all'esordio aveva battuto il bosniaco Damir Dzumhur (6-3, 6-0).

19:58

Atp Vienna, il cammino di Musetti fino ai quarti

Lorenzo Musetti è approdato ai quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna superando al debutto il 'lucky loser' serbo Hamad Medjedovic (6-4, 6-3) e poi l'argentino Tomas Martin Etcheverry (6-3, 6-4).

19:53

Lorenzo da numero uno azzurro nelle Finals di Davis

Incassata la rinuncia del n.2 del mondo Jannik Sinner alle Finals di Coppa Davis (decisione che ha scatenato una ridda di polemiche), l'Italia del tennis e il capitano Filippo Volandri si affidano a Lorenzo Musetti (n.8 Atp): sarà lui a Bologna (18-23 novembre) il numero uno della squadra azzurra. APPROFONDISCI

19:46

Musetti-Moutet: chi vince trova Zverev

Il vincitore del match tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet sfiderà nelle semifinali dell'Atp 500 di Vienna il tedesco n.3 del mondo Alexander Zverev (che si è qualificato senza giocare il suo quarto, approfittando del ritiro dell'olandese Tallon Griekspoor. L'altra semifinale metterà invece di fronte Jannik Sinner (vincitore in due set sul kazako Alexander Bublik) e l'australiano Alex De Minaur (che ha battuto invece l'altro azzurro Matteo Berrettini).

19:39

Masters 1000 Parigi, sorteggiato il tabellone: contro chi esordirà Lorenzo

Mentre aspetta di sfidare Corentin Moutet nei quarti a Vienna, Lorenzo Musetti ha saputo chi dovrà affrontare invece all'esordio nel prossimo Masters 1000 di Parigi. Oggi il sorteggio ha infatti definito con il sorteggio il tabellone del torneo francese, con l'azzurro n.8 del mondo finito nella parte bassa. LEGGI TUTTO

19:30

Auger-Aliassime si ritira a Basilea: Atp Finals più vicine per Musetti

Lorenzo Musetti dovrà metterci del suo, cercando di battere Corentin Moutet nei quarti a Vienna per conquistare punti preziosi, ma intanto il ritiro del canadese Felix Auger-Aliassime a Basilea avvicina l'azzurro alle Atp Finals di Torino. APPROFONDISCI

19:23

Un solo precedente tra l'azzurro e il francese

Quello di oggi a Vienna sarà il secondo confronto tra il 23enne Lorenzo Musetti e il 26enne francese Cotentin Moutet con l'azzurro che quest'anno, nell'unico precedente (agli ottavi sulla terra rossa dell'Atp di Buenos Aires), si è imposto in due set (6-2, 6-3).

19:15

Musetti-Moutet: dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet, valido per i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Vienna, Austria