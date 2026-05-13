Musetti rinuncia al Roland Garros: c'è l'annuncio

Che sfortuna per Lorenzo Musetti . È più grave di quanto previsto il problema accusato agli Internazionali d'Italia dal numero due azzurro, che sarà costretto a rinunciare al Roland Garros , il secondo Slam della stagione in programma dal 24 maggio e al 7 giugno. Il carrarino ha subito una lesione al retto femorale sinistro e salterà anche il torneo Atp 500 di Amburgo , al quale avrebbe dovuto prendere parte dopo Roma. Nell'edizione 2025 del Major parigino, Musetti fu costretto al ritiro per un problema fisico durante la semifinale con Carlos Alcaraz .

Musetti, l'annuncio sui social

"Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero - ha scritto Lorenzo sui social -. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa".

Cosa cambia per la classifca

A Parigi, Musetti perderà gli 800 punti della semifinale raggiunta lo scorso anno e scenderà dunque a quota 2315 punti in classifica. L'azzurro rischierà dunque di uscire dalla Top 15 a fine Roland Garros, ma avrà possibilità di recuperare punti nella stagione su erba dato che lo scorso anno fu costretto a rinunciare sia a Queen’s che a Wimbledon.