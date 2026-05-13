Musetti rinuncia al Roland Garros: c'è l'annuncio
Che sfortuna per Lorenzo Musetti. È più grave di quanto previsto il problema accusato agli Internazionali d'Italia dal numero due azzurro, che sarà costretto a rinunciare al Roland Garros, il secondo Slam della stagione in programma dal 24 maggio e al 7 giugno. Il carrarino ha subito una lesione al retto femorale sinistro e salterà anche il torneo Atp 500 di Amburgo, al quale avrebbe dovuto prendere parte dopo Roma. Nell'edizione 2025 del Major parigino, Musetti fu costretto al ritiro per un problema fisico durante la semifinale con Carlos Alcaraz.
Musetti, l'annuncio sui social
"Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero - ha scritto Lorenzo sui social -. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa".
Cosa cambia per la classifca
A Parigi, Musetti perderà gli 800 punti della semifinale raggiunta lo scorso anno e scenderà dunque a quota 2315 punti in classifica. L'azzurro rischierà dunque di uscire dalla Top 15 a fine Roland Garros, ma avrà possibilità di recuperare punti nella stagione su erba dato che lo scorso anno fu costretto a rinunciare sia a Queen’s che a Wimbledon.