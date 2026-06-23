Atp 250 Eastbourne, Arnaldi eliminato al primo turno

Si ferma al primo turno l'avventura di Matteo Arnaldi all' Atp 250 di Eastbourne . Il giocatore sanremese, numero 35 del mondo, si è arreso in due set al britannico Giles Hussey , n. 293 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-2. Reduce dal virus che lo aveva costretto a dare forfait nella semifinale contro Flavio Cobolli al Roland Garros , Arnaldi al suo debutto stagionale sull'erba era riuscito a superare i due turni di qualificazione prima di dover salutare il torneo al debutto nel tabellone principale.

Arnaldi è già fuori a Eastbourne

Una brutta sconfitta quella rimediata da Arnaldi, contro un giocatore decisamente meno abituato a questi palcoscenici che è comunque riuscito a mettere in fila la terza vittoria senza perdere un set a Eastbourne dopo quelle su James Duckworth e Marco Trungelliti nelle qualificazioni. Al secondo turno Hussey affronterà Quentin Halys, entrato in tabellone da lucky loser dopo il ritiro della testa di serie numero due del tabellone Joao Fonseca, mentre per l'azzurro il prossimo appuntamento sarà quello di Wimbledon, dove sarà testa di serie numero 32.