McEnroe è sicuro: "Alcaraz è più forte di Sinner"

Un John McEnroe scatenato direttamente da Londra, dove ha avuto luogo la nona edizione della Laver Cup . Il sette volte campione Slam ha lanciato una provocazione che potrebbe rivoluzionare il mondo del tennis. Secondo l'ex numero uno al mondo serve infatti una presa di coscienza collettiva per far sentire la voce dei giocatori e cambiare davvero le regole del gioco, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei tornei del Grande Slam. Il consiglio di McEnroe è quello di boicottare uno o due Major per far sì che le cose cambino .

Il confronto Sinner-Alcaraz secondo McEnroe

Sollecitato anche sul parallelo tra Sinner e Alcaraz, l'ex campione statunitense non si è tirato indietro. Secondo McEnroe, quando entrambi espresso il loro miglior tennis, la bilancia pende dalla parte dello spagnolo: "Quando giocano entrambi al loro massimo livello, personalmente penso che Carlos Alcaraz sia il miglior giocatore del mondo. Sinner è ovviamente un giocatore incredibile e, se Carlos è anche solo un po’ al di sotto del suo livello, penso che Sinner vincerebbe la partita. Ma ciò che voglio soprattutto è che entrambi rimangano in buona salute".