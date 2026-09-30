Tennis&Friends in udienza da Papa Leone XIV

Roma, 30 settembre 2026 – Un momento di grande emozione e particolare significato per Tennis & Friends – Salute e Sport , ricevuto oggi in udienza dal Santo Padre Leone XIV presso la Basilica di San Pietro, alla vigilia della XVI edizione della manifestazione, in programma al Foro Italico dal 2 al 4 ottobre.

L’incontro con Papa Leone XIV ha rappresentato un momento simbolico nel percorso di Tennis & Friends e l’occasione per portare all’attenzione del Santo Padre il messaggio che accompagna il progetto fin dalla sua nascita: promuovere la cultura della prevenzione e della tutela della salute attraverso lo sport, la solidarietà, l’inclusione e l’attenzione alle persone più fragili.

A rappresentare Tennis & Friends erano presenti il Prof. Giorgio Meneschincheri, presidente e fondatore del progetto, insieme a Daniele Franco, presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Paolo Lorenzi, Direttore degli Internazionali BNL d’Italia - FITP, Rossana Berardi, presidente eletta dell’AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica e la madrina Veronica Maya.

Della delegazione hanno inoltre fatto parte un paziente salvato grazie al progetto Tennis&Friends, e rappresentanti del mondo dello sport, della sanità, delle Forze Armate e del volontariato, rappresentanti del comparto sanitario, della Croce Rossa Italiana e le realtà che in questi sedici anni hanno avuto un ruolo attivo al fianco di Tennis & Friends.

Al termine dell’incontro il Prof. Giorgio Meneschincheri ha donato al Papa un quadro dell’artista contemporaneo Mattia Mastrillo che rappresenta le due espressioni di Tennis&Friends- racchetta e fonendoscopio- e un completo da tennis personalizzato.

L’udienza si inserisce nel percorso della XVI edizione dell’evento, che quest’anno, oltre al tradizionale Villaggio della Salute e dello Sport e il coinvolgimento delle scuole con i maestri FITP, amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione: tra le novità del 2026, la Notte Bianca della Prevenzione, in programma sabato 3 ottobre fino all’una di notte, e “Salute a bordo”, l’autobus di linea messo a disposizione da Atac e allestito appositamente come studio medico con personale sanitario a bordo, che sabato sera si recherà presso la Cittadella della Carità di Santa Giacinta che - grazie alla Caritas diocesana - accoglie 100 persone senza fissa dimora. In quindicii anni Tennis & Friends ha costruito una rete che mette in relazione mondo sanitario e scientifico, sport, istituzioni, università, società scientifiche, Forze Armate, Forze dell’Ordine, associazioni e Terzo Settore, con l’obiettivo di rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alla quotidianità delle persone.

«Essere ricevuti dal Santo Padre alla vigilia della XVI edizione di Tennis & Friends è per tutti noi un momento di profondo significato. Portare in Vaticano il messaggio di un progetto nato per avvicinare la prevenzione alle persone significa ribadire che la salute è un bene che riguarda l’intera comunità e che nessuno deve essere lasciato indietro. In questi sedici anni abbiamo cercato di costruire una rete capace di unire medicina, sport, ricerca, istituzioni e solidarietà, con un’attenzione particolare alle persone più fragili. L’incontro con Papa Leone XIV rappresenta per noi un forte incoraggiamento a proseguire su questa strada e ad ampliare sempre di più il nostro impegno», ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri, presidente e fondatore di Tennis & Friends – Salute e Sport e medico specializzato in Medicina preventiva del Policlinico Gemelli.