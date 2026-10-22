Wta Ningbo: Paolini eliminata da Jovic negli ottavi

Jasmine Paolini non è riuscita a concedere il bis nel Wta 500 di Ningbo . Dopo la bella vittoria al debutto ai danni dell'ucraina Anhelina Kalinina, è stata sconfitta negli ottavi di finale dalla statunitense Iva Jovic . Sfortunata nel pescare così presto la quarta testa di serie (Jovic è numero 12 del mondo), si è arresa con il punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e 23 minuti . Si tratta della seconda vittoria consecutiva (entrambe nel 2026) per l'americana, che aveva già superato Paolini nel terzo turno degli Australian Open . Con questa sconfitta, Jasmine non potrà guadagnare posizioni nel ranking e trascorrerà un'altra settimana al numero 35.

Il racconto del match

L'avvio di partita lasciava ben sperare, con l'azzurra subito avanti di un break (3-1) dopo aver annullato nel suo turno di battuta due palle break all'avversaria. Tuttavia Jovic ha reagito immediatamente, ricucendo il gap e riportando il set in parità. Decisivo, infine, per il 6-4 maturato in 47 minuti il break arrivato nel nono game. Il parziale in favore dell'americana è poi diventato di 8 giochi a 1 e l'inizio di secondo set è stato a senso unico. Jovic è scappata sul 3-0 e, nonostante Jasmine sia riuscita a recuperare uno dei due break di svantaggio, non ha mai dato l'impressione di poter rientrare in partita tanto da cedere per 6-3. Colpa di un servizio che l'ha abbandonata, ma anche delle eccelse qualità in risposta di una futura top 10 come la statunitense.