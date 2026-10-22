Wta Ningbo: Paolini eliminata da Jovic negli ottavi
Jasmine Paolini non è riuscita a concedere il bis nel Wta 500 di Ningbo. Dopo la bella vittoria al debutto ai danni dell'ucraina Anhelina Kalinina, è stata sconfitta negli ottavi di finale dalla statunitense Iva Jovic. Sfortunata nel pescare così presto la quarta testa di serie (Jovic è numero 12 del mondo), si è arresa con il punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e 23 minuti. Si tratta della seconda vittoria consecutiva (entrambe nel 2026) per l'americana, che aveva già superato Paolini nel terzo turno degli Australian Open. Con questa sconfitta, Jasmine non potrà guadagnare posizioni nel ranking e trascorrerà un'altra settimana al numero 35.
Il racconto del match
L'avvio di partita lasciava ben sperare, con l'azzurra subito avanti di un break (3-1) dopo aver annullato nel suo turno di battuta due palle break all'avversaria. Tuttavia Jovic ha reagito immediatamente, ricucendo il gap e riportando il set in parità. Decisivo, infine, per il 6-4 maturato in 47 minuti il break arrivato nel nono game. Il parziale in favore dell'americana è poi diventato di 8 giochi a 1 e l'inizio di secondo set è stato a senso unico. Jovic è scappata sul 3-0 e, nonostante Jasmine sia riuscita a recuperare uno dei due break di svantaggio, non ha mai dato l'impressione di poter rientrare in partita tanto da cedere per 6-3. Colpa di un servizio che l'ha abbandonata, ma anche delle eccelse qualità in risposta di una futura top 10 come la statunitense.
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