Cobolli-Berrettini diretta Atp Vienna: segui il derby italiano LIVE
Flavio Cobolli contro Matteo Berrettini, in palio un posto nei quarti di finale dell'Atp500 di Vienna. I due tennisti romani, che hanno superato agevolmente il primo turno, si affrontano in un derby molto sentito. Berrettini è in cerca di riscatto, mentre Cobolli è a caccia di punti per ipotecare le qualificazioni alle Finals di Torino. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
20:00
Tutto sul derby tra Cobolli e Berrettini
Tutte le info sulla sfida tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, valida per il secondo turno dell'Atp500 di Vienna (LEGGI TUTTO...)
Vienna - Austria
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