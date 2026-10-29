Cobolli-Berrettini diretta Atp Vienna: segui il derby italiano LIVE

Flavio Cobolli contro Matteo Berrettini, in palio un posto nei quarti di finale dell'Atp500 di Vienna. I due tennisti romani, che hanno superato agevolmente il primo turno, si affrontano in un derby molto sentito. Berrettini è in cerca di riscatto, mentre Cobolli è a caccia di punti per ipotecare le qualificazioni alle Finals di Torino. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.