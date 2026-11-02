Ranking Atp: Zverev ufficialmente primo, superato Sinner

Il 2 novembre 2026 sarà una data che Alexander Zverev non dimenticherà mai. Per la prima volta in carriera è infatti diventato numero uno al mondo, tagliando un altro traguardo in una stagione speciale per lui. Il tedesco si era già assicurato il sorpasso ai danni di Jannik Sinner grazie al successo su Tallon Griekspoor nel secondo turno dell'Atp 500 di Vienna. Tuttavia ha dovuto attendere il nuovo aggiornamento della classifica mondiale per guardare tutti dall'alto e diventare il trentesimo giocatore della storia a far parte dell'esclusivo club dei numeri uno Atp. Curiosamente, con i suoi 29 anni, 6 mesi e 19 giorni, Zverev è il secondo più anziano di sempre a riuscirci (per la prima volta, s'intende) dopo l'australiano John Newcombe, che di anni ne aveva 30.