Ranking Atp: Zverev ufficialmente primo, superato Sinner
Il 2 novembre 2026 sarà una data che Alexander Zverev non dimenticherà mai. Per la prima volta in carriera è infatti diventato numero uno al mondo, tagliando un altro traguardo in una stagione speciale per lui. Il tedesco si era già assicurato il sorpasso ai danni di Jannik Sinner grazie al successo su Tallon Griekspoor nel secondo turno dell'Atp 500 di Vienna. Tuttavia ha dovuto attendere il nuovo aggiornamento della classifica mondiale per guardare tutti dall'alto e diventare il trentesimo giocatore della storia a far parte dell'esclusivo club dei numeri uno Atp. Curiosamente, con i suoi 29 anni, 6 mesi e 19 giorni, Zverev è il secondo più anziano di sempre a riuscirci (per la prima volta, s'intende) dopo l'australiano John Newcombe, che di anni ne aveva 30.
Sinner abdica dopo 95 settimane
Rimandato dunque l'appuntamento con quota 100 per Jannik Sinner, che dice addio al numero uno al mondo avendovi trascorso 95 settimane (decimo nella classifica all-time), incluse le ultime 29. Allo stato attuale ha solamente 100 punti di ritardo dal tedesco, tuttavia il gap nella Race è di 1.400 punti e verosimilmente si amplierà ulteriormente da qui a fine anno. In altre parole, per ritrovare la vetta del ranking mondiale Sinner dovrà attendere diversi mesi. Al momento, però, questi discorsi passano in secondo piano: l'unica cosa che conta è lasciarsi alle spalle i problemi fisici e tornare in salute, pronto a competere nel 2027.
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