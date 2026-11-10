Sonego avanza al secondo turno a Stoccolma: battuto Halys

In attesa del debutto di Lorenzo Musetti , l' ATP 250 di Stoccolma è iniziato nel migliore dei modi per il tennis azzurro. Sul cemento indoor della capitale svedese, Lorenzo Sonego ha ottenuto la terza vittoria della sua settimana: dopo le due nelle qualificazioni che gli hanno permesso di staccare il pass per il main draw, il torinese ha sconfitto il francese Quentin Halys (numero 45 ATP) con il punteggio di 6-4 7-6. Un successo maturato dopo un'ora e mezza che ha consentito a Sonego di qualificarsi per il secondo turno: se la vedrà contro il cileno Alejandro Tabilo , accreditato della quarta testa di serie.

La cronaca del match

In virtù delle condizioni di gioco, a dettare legge nell'incontro sono stati i servizi: entrambi i giocatori sono andati in doppia cifra di ace e hanno vinto circa il 90% di punti con la prima. Inoltre ci sono state appena due palle break, una per parte: Lorenzo ha trasformato la sua, nel nono game del primo set, mentre Halys no. Per lui il rimpianto è stato doppio poiché l'ha avuta sul 6-5, ergo corrispondeva a un set point. La seconda frazione si è dunque risolta al tie-break, che il piemontese ha incamerato per 7 punti a 4, proseguendo il suo percorso nel torneo.