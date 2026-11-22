Grazie al trionfo in finale a Torino sono diventate 14 le vittorie consecutive di Carlos Alcaraz, che dopo i titoli a Vienna e Parigi si è laureato campione anche alle Atp Finals, piegando per 6-2 7-6 Alexander Zverev nell'atto conclusivo. Finale di stagione spaventoso da parte del tennista spagnolo, il quale si conferma uno dei migliori al mondo quando il fisico lo assiste e aggiunge un nuovo trofeo al suo già ricco palmares. La vittoria all'Inalpi Arena gli ha inoltre permesso di diventare il quarto giocatore della storia a vincere i quattro Slam e le Atp Finals: gli altri a riuscirci sono stati Roger Federer, Novak Djokovic e Andre Agassi.