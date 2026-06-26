Un ultimo passo per il sogno promozione
Oggi, ad Ancona, può diventare una giornata memorabile per la storia dell'Avantgarden Palermo Corriere dello Sport. Grazie al successo arrivato ieri nel primo match dei playoff femminili, infatti, entrambe le squadre si giocheranno il possibile accesso alla Serie A. Le due gare si disputeranno in contemporanea, con fischio d'inizio alle 11: gli uomini esordiranno oggi (sono arrivati comunque ieri ad Ancona) scendendo in campo come da programma contro Padel 22 Alessandria, mentre le donne se la dovranno vedere con TC Alba, che ieri ha battuto in un match combattutissimo TC Cagliari.
PARTITA. Se la sono dovuta sudare (sotto tutti i punti di vista) anche le ragazze dell’Avantgarden Palermo Corriere dello Sport, che hanno sconfitto 2-1 il Country Club di Castenaso, nonostante l’assenza della stella della squadra, María del Carmen Villalba Sánchez, attualmente incinta è impossibilitata a giocare. La trascinatrice di giornata è stata così il capitano, Marianela Montesi, che ha vinto sia il primo match in coppia con Margarida Pinheiro Ramirez Fernandes (6-1 6-3 contro Scrinzi-Bicchi), che il terzo e decisivo incontro in “pareja” con Antonella Cavicchi (6-4 6-1 su Scrinzi-Cestarollo): «È stato molto difficile giocare in queste condizioni - ha spiegato Montesi riferendosi al caldo torrido all'interno della struttura - ma alla fine abbiamo lottato tutte assieme per lo stesso obiettivo e questo è l'aspetto più importante. Quando fai parte di una squadra così forte e amichevole è più facile vincere».
POLEMICA. Il capitano della selezione femminile ha fatto presente un tema che sta condizionando pesantemente i playoff iniziati ieri presso il Vola Padel di Ancona. Le partite (al coperto) si sono disputate infatti a temperature estreme e senza aria condizionata, raggiungendo temperature proibitive. Per questo motivo tutti i circoli presenti hanno deciso di inviare una lettera alla federazione, sottolineando la necessità - a maggior ragione a certi livelli - di offrire non solo campi omologati, ma anche di garantire che le condizioni complessive siano buone.
SOGNO. Polemica a parte, comunque, le due squadre dell'Avantgarden Palermo Corriere dello Sport oggi avranno l'opportunità di festeggiare. Saranno partite complicatissime e piene di insidie: ma sia nel maschile che nel femminile sarà sufficiente trovare un'ultima vittoria per coronare il sogno promozione.