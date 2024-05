Diretta tennis Roland Garros: Cobolli, Darderi e Zeppieri, segui oggi gli italiani LIVE

Terzo giorno del Roland Garros , che prosegue con il primo turno del tabellone. La giornata di oggi vedrà coinvolti tre italiani: Luca Darderi , contro l'australiano Hijikata, Giulio Zeppieri , contro il francese Mannarino, e Flavio Cobolli che sfiderà il russo Mededovic. Segui tutti i match in diretta.

13:45

Sinner numero uno? Oggi può essere decisivo

Con l'inizio del Roland Garros, Jannik è virtualmente in vetta al ranking mondiale: il testa a testa con Djokovic potrebbe subire una svolta con l'esordio del serbo. LEGGI TUTTO

13:30

Roland Garros, ancora tutto fermo

Continua a piovere sui campi, le previsioni indicano le 14-14:30 come possibile orario di tregua dalla pioggia.

13:20

Roland Garros, il programma della giornata

Ecco il programma del terzo giorno del Roland Garros: Cobolli, Darderi, Zeppieri ed Errani cercano un posto nel secondo turno. LEGGI TUTTO

13:10

Roland Garros, esordio complicato per Zeppieri

Giulio Zeppieri, alla terza partecipazione consecutiva a Parigi, sarà impegnato nel secondo match sul Court 7 nella sfida con il francese, testa di serie numero 22, Adrian Mannarino.

12:55

Roland Garros, si gioca solo su due campi

Si continua a giocare solo sul Suzanne Lenglen (ora Etcheverry-Cazaux) e sul Philippe Chatrier (Zheng-Cornet), slittano tutti gli altri match in programma.

12:45

Roland Garros, oggi il debutto di Djokovic

I match continuano a slittare, con la pioggia che non concede tregua. In giornata, come ultimo match sul Philippe Chatrier, ci sarà anche l'esordio di Djokovic contro il francese Herbert.

12:35

Roland Garros, slitta l'esordio di Darderi

La pioggia sta facendo slittare l'esordio di Darderi. Il suo match era in programma come il secondo della giornata sul Court 5 dopo il femminile tra Blinkova e Cirstea, che però non è ancora potuto iniziare.

12:25

Roland Garros, la pioggia non si ferma

Continua a piovere sui campi del Roland Garros: slittano tutti i match della giornata.

12:15

Roland Garros, solo due match al momento

Al momento si gioca soltanto sul Suzanne Lenglen (Minnen-Rybakina) e sul Philippe Chatrier (Zheng-Cornet), ovvero gli unici due campi con il tetto.

12:10

Roland Garros, anche Errani in campo

Nella giornata di oggi scenderà in campo anche Sara Errani, che sfiderà la slovacca Schmiedlová.

12:00

Roland Garros, gli italiani al secondo turno

Ieri hanno giocato quattro azzurri, esordendo al primo turno: ecco com'è andata. LEGGI TUTTO

11:50

Roland Garros, oggi anche Zeppieri e Cobolli

Dopo Darderi scenderanno in campo durante la giornata anche Giulio Zeppieri, impegnato in un duro match con il francese Mannarino, e Flavio Cobolli che sfiderà il russo Mededovic.

11:40

Problemi al Roland Garros, la pioggia ferma i match

La terza giornata del Roland Garros non è ancora cominciata a causa della pioggia, che ha impedito l'inizio dei primi match sui campi secondari.

11:35

Darderi il primo italiano in campo

Il primo azzurro a scendere in campo sarà Luca Darderi, che sfiderà sul court 5 l'australiano Hijikata, numero 78 del ranking.

11:30

Roland Garros: Darderi, Zeppieri e Cobolli in campo

Terzo giorno del Roland Garros: oggi tocca a Luca Darderi, Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli.

