Musetti-Cobolli diretta Us Open: segui la partita di oggi. Tennis LIVE

Derby azzurro nel terzo turno degli Us Open per il numero 10 del mondo Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli (n.26 Atp, che al debutto ne ha già vinto uno contro Francesco Passaro). Sul cemento di Flushing Meadows, nello specifico quello del 'Louis Armstrong Stadium' , i due azzurri (grandi amici fuori dal campo) si contenderanno oggi (30 agosto) il pass per gli ottavi dell'ultimo Slam della stagione . Segui la diretta della partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

17:57

Subito un break a zero per Lorenzo, Cobolli in difficoltà

Flavio Cobolli in difficoltà: il romano sembra aver accusato il colpo e perde a zero il proprio turno di servizio, con un doppio fallo a chiudere il game. Subito un break dunque per Lorenzo Musetti che si porta subito avanti 1-0 nel secondo set.

17:50

+++ Musetti non trema al servizio e vince il primo set! +++

Lorenzo Musetti non trema al servizio e chiude il game senza concedere punti a Flavio Cobolli: il toscano vince 6-3 il primo set del derby azzurro agli Us Open.

17:46

Cobolli non molla, ora Lorenzo al servizio per chiudere il set

Flavio Cobolli non molla e resta aggrappato al primo set: il romano salva una palla break sul 30-40 e poi tiene il servizio ai vantaggi. Ora è avanti 5-3 Lorenzo Musetti che andrà a servire per chiudere il parziale in proprio favore.

17:41

Il toscano conferma il break e vola sul 5-2

Break confermato da Lorenzo Musetti, che serve bene e concede un solo 15 a Flavio Cobolli: fuga del toscano, ora avanti 5-2 nel primo set.

17:38

Il primo break è di Musetti, che ora cerca la fuga

È di Lorenzo Musetti il primo break della partita: sul 30-40 il toscano sfrutta al meglio con un rovescio la prima chance utile e vola sul 4-2. Ora cercherà la fuga al servizio.

17:32

Lorenzo torna avanti, Cobolli insegue

Lorenzo Musetti inizia il game con un doppio fallo, ma riesce poi a portare a casa il game senza concedere palle break a Flavio Cobolli: il toscano torna avanti e conduce ora 3-2 nel primo set.

17:28

Nuova replica di Flavio, regge l'equilibrio: 2-2

Turno di servizio tenuto a 15 da Flavio Cobolli, che replica dunque nuovamente a Lorenzo Musetti e lo aggancia sul 2-2 nel primo set.

17:25

Game in scioltezza per Musetti: si resta 'on serve'

Lorenzo Musetti tiene il proprio turno di battuta lasciando un solo 15 a Flavio Cobolli: si resta 'on serve' nel primo set, con il toscano avanti 2-1.

17:21

Cobolli rimonta da 15-40 e riaggancia Lorenzo

Sotto 15-40, Cobolli riesce a rimontare e dopo aver annullato due palle break tiene il proprio servizio ai vantaggi, riagganciando così sull'1-1 Lorenzo Musetti nel primo game di questo derby azzurro.

17:16

Musetti salva una palla break e vince il primo game

Avanti 30-0, Musetti si fa rimontare ed è costretto a salvare una palla break sul 30-40 prima di tenere il servizio ai vantaggi: il toscano vince il primo game e si porta avanti 1-0 su Flavio Cobolli.

17:12

Iniziato il derby azzurro: è Lorenzo a servire per primo

Iniziato il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, valido per il terzo turno degli Us Open. È il toscano numero 10 del mondo ad andare per primo al servizio.

17:05

Musetti e Cobolli già in campo: ora il riscaldamento

Tra gli applausi del pubblico presente Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli hanno fatto il loro ingresso sul campo in cemento del 'Louis Armstrong Stadium', dove tra poco si sfideranno nel terzo turno degli Us Open.Ora il riscaldamento, poi inizierà il derby.

16:56

Tutto pronto per il derby azzurro al 'Louis Armstrong Stadium'

Sale l'attesa a Flushing Meadows tra il pubblico presente sugli spalti del 'Louis Armstrong Stadium', dove tra poco andrà in scena il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, valido per il terzo turno degli Us Open.

16:48

Musetti insegue le Atp Finals di Torino: la situazione

Se la qualificazione alle Atp Finals 2025 in programma a Torino (9-16 novembre) è già stata messa in cassaforte da Jannik Sinner, per Lorenzo Musetti (n.10 Atp) il pass è un sogno da inseguire. L'accesso è riservato ai primi otto della classifica 'Race' (che conta solo i risultati di quest'anno) e il 23enne toscano è al momento nono con 2.770 punti, dietro all'australiano Alex De Minaur (ottavo con 2.845 punti e anche lui tuttora in corsa agli Us Open) e al britannico Jack Draper (settimo con 2.990 punti ma ritiratosi per infortunio dall'ultimo Slam della stagione).

16:40

Tra Lorenzo e Flavio un derby con vista su... Sinner

Quello che attende Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli è un derby con vista su... Jannik Sinner. Il vincitore infatti, dopo l'ottavo di finale contro uno Jaume Munar (n.44 Atp) e il belga Zizou Bergs (n.48 Atp) potrebbe trovare nei quarti il numero uno del mondo, che superando il canadese Denis Shapovalov (n.29 Atp) al terzo turno sfiderebbe invece agli ottavi uno tra il kazako Alexander Bublik (n.24 Atp) e lo statunitense Tommy Paul (n.14 Atp).

16:33

Come è arrivato Cobolli al terzo turno degli Us Open

Flavio Cobolli è arrivato al terzo turno degli Us Open vincendo all'esordio in cinque set (7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3) il derby con il perugino Francesco Passaro (n.120 Atp) e superando poi sempre al quinto (5-7, 6-3, 6-4, 2-6, 7-6) lo statunitense Jenson Brooksby (n.92 Atp) nel secondo turno.

16:25

Us Open, il cammino di Musetti fino al terzo turno

Lorenzo Musetti (n.10 Atp) è approdato al terzo turno degli Us Open 2025 superando in rimonta al quarto set (6-7, 6-3, 6-4, 6-4) il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.37 Atp) nel match d'esordio e sconfiggendo poi in tre set (6-4, 6-0, 6-2) al secondo turno il belga David Goffin (n.80 Atp).

16:17

Il caos degli Us Open 2025: marijuana, hamburger e quel rumore...

L'edizione 2025 degli Us Open, ultimo Grande Slam dell'anno, si stanno svolgendo in un'atmosfera che raramente si vede nel circuito del tennis. APPROFONDISCI

16:10

Sinner, le belle parole sul derby Musetti-Cobolli: "Per l’Italia…"

Del derby tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli nelle scorse ore ha parlato anche Jannik Sinner, a sua volta atteso da Shapovalov in un'altra delle sfide di terzo turno degli Us Open, che ha speso belle parole per i compagni di nazionale: "Per l'Italia...". LEGGI TUTTO

16:04

Sfida inedita: nessun precedente tra Lorenzo e Flavio

Pur essendo ormai tra i protagonisti assoluti del tennis mondiale, non ci sono precedenti nel circuito Atp tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli: quella in programma oggi agli Us Open è dunque una sfida inedita, anche se i due (grandi amici fuori dal campo) si sono già affrontati a livello giovanile.

16:00

Musetti-Cobolli, dove vederla in tv e in streaming

Il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, valido per il terzo turno degli Us Open, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Flushing Meadows, New York (Usa)