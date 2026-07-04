Cobolli-Khachanov diretta Wimbledon: segui la sfida LIVE

LONDRA (INGHILTERRA) - Flavio Cobolli vuole continuare a stupire. Il tennista romano, n.10 del mondo e nono favorito del seeding, scende in campo per il terzo turno di Wimbledon dove sfiderà il russo Karen Khachanov , n.22 Atp e 19esima testa di serie del main draw . Reduce dal successo in quattro set contro l'australiano James Duckworth , l'azzurro mette nel mirino la qualificazione agli ottavi di finale dello Slam londinese. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

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Cobolli-Khachanov in tv e streaming

Tutti gli incontri di Wimbledon, compreso il match tra Flavio e Karen, sono visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

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Wimbledon, Cobolli-Khachanov: data e orario del match

La sfida tra Flavio e Karen, valida per il terzo turno del torneo di Wimbledon, è in programma oggi - sabato 4 luglio - come secondo match sul Court 2, al termine di Navarro- Kostyuk del singolare femminile e non prima delle 13:40, ora italiana.

Court 2, Church Road - Wimbledon (Londra, Inghilterra)