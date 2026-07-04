Cobolli-Khachanov diretta Wimbledon: segui la sfida LIVE

LONDRA (INGHILTERRA) - Flavio Cobolli vuole continuare a stupire. Il tennista romano, n.10 del mondo e nono favorito del seeding, scende in campo per il terzo turno di Wimbledon dove sfiderà il russo Karen Khachanov, n.22 Atp e 19esima testa di serie del main draw. Reduce dal successo in quattro set contro l'australiano James Duckworth, l'azzurro mette nel mirino la qualificazione agli ottavi di finale dello Slam londinese. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
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Cobolli-Khachanov in tv e streaming
Tutti gli incontri di Wimbledon, compreso il match tra Flavio e Karen, sono visibili in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.
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Wimbledon, Cobolli-Khachanov: data e orario del match
La sfida tra Flavio e Karen, valida per il terzo turno del torneo di Wimbledon, è in programma oggi - sabato 4 luglio - come secondo match sul Court 2, al termine di Navarro- Kostyuk del singolare femminile e non prima delle 13:40, ora italiana.
Court 2, Church Road - Wimbledon (Londra, Inghilterra)