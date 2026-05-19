Simone Giannelli: "Emozione Champions. Perugia è incredibile ma senza Colaci…"

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PERUGIA - Campione di tutto, campione più di tutto. Anzi, più di tutti. Perché nessuno meglio di Simone Giannelli può dire cosa si prova a prendere in mano un trofeo e alzarlo in cielo, magari divertendosi a duettare con compagni e tifosi per decidere quando è il momento giusto per far partire l’urlo liberatorio. Un marchio di fabbrica, un’abitudine bella e felice che in stagione l’ha
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