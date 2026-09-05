Europei volley, dove vedere Turchia-Serbia in tv e streaming

Il ct della Turchia: "Con la Serbia sarà battaglia"

Proprio Santarelli ha presentato la partita: "Come sempre alla fine di ogni manifestazione c’è una bellissima stanchezza e la voglio vivere ogni volta. Abbiamo fatto un buon cammino, non perfetto. Ma l’importante era arrivare in semifinale a giocare contro tre delle più forti squadre. Con la Serbia sarà una bellissima battaglia, quello che abbiamo fatto finora conta meno di zero, VNL compresa. Abbiano avuto qualche momento di down, le motivazioni e la voglia di arrivare in finale faranno la differenza. La sconfitta con la Polonia? Se n’è parlato troppo (si è detto che la Turchia avesse perso volontariamente per evitare l’Italia in semifinale, ndr) e anche in maniera sbagliata, mi ha dato molto fastidio. Nello sport certe cose non devono esistere e non esisteranno mai nella mia testa".

Dove vedere in tv Turchia-Serbia

La semifinale tra Turchia e Serbia è in programma alle 15 e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raisport e a pagamento su Sky Sport Arena. In streaming invece su Rai Play, Dazn, Sky Go e NOW.