Europei volley, dove vedere Italia-Slovacchia in tv e streaming

Questa sera (domenica 13 settembre) l’Italia di pallavolo maschile torna in campo nella terza partita della pool degli Europei per affrontare la Slovacchia , che ha perduto ieri 3-0 contro la Slovenia. Non tragga in inganno la sconfitta netta subita dal sestetto di Masny: gli slovacchi nei primi 2 set hanno giocato alla pari con l’ambizioso sestetto di Fabio Soli. L'Italvolley di De Giorgi vengono da due vittorie nette: un doppio 3-0 alla Svezia - all'esordio - e alla Grecia. L'obiettivo rimane chiaro nella testa di Giannelli e compagni, laurearsi campioni e strappare il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Come arriva l'Italia

Anche la Grecia, come la Svezia, subisce un 3-0, figlio di un match in cui Giannelli e compagni, pur avendo sempre in mano il bandolo del gioco, sono riusciti a prendere il largo nel punteggio soltanto nel parziale finale. La vittoria è stata firmata dalla potenza di Romanò, dai colpi di classe di Lavia e Porro (subentrato a Bottolo), soprattutto dal buon gioco in attacco dei centrali Sanguinetti e Galassi e dalla qualità complessiva della squadra di De Giorgi, che ha saputo superare qualche difficoltà incontrata nel primo e nel secondo set per poi concludere senza affanno nel set finale.

Dove vedere l'Italia del volley

Questa sera, alle 21:05, al PalaPanini di Modena l'Italia sfida la Slovacchia alle 21.05. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 e Sky e in streaming su Rai Play, Dazn, e Now Tv.