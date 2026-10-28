Il Volley S3 approda a Lucca Comics & Games 2026

LUCCA -La Federazione Italiana Pallavolo sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2026 con il Volley S3 e un programma di attività che unisce sport, gioco e cultura pop. Da domani, mercoledì 28 ottobre, a domenica primo novembre, al Real Collegio di Lucca, la pallavolo incontra il mondo degli anime, dei manga e del cosplay. Saranno due gli appuntamenti speciali dedicati: il Super Spikeball S3 Family Game, sabato 31 ottobre, e il Super Spikeball Cosplay Game, domenica 1° novembre.

Lucca Comics & Games è uno dei principali eventi internazionali dedicati al fumetto, all'animazione, ai videogiochi e alla cultura pop, capace di richiamare ogni anno appassionati di tutte le età. Per la FIPAV, la partecipazione rappresenta un'opportunità per portare la pallavolo in questo mondo, incontrare nuovi appassionati attraverso il gioco e promuovere lo sport con linguaggi vicini alle giovani generazioni.

Al centro di questa collaborazione c'è Super Spikeball, il cartone animato realizzato in collaborazione con Rai, che racconta il gioco della schiacciata e ne trasmette lo spirito attraverso le avventure dei suoi protagonisti. Disponibile gratuitamente su RaiPlay con 52 episodi e oltre 20 milioni di visualizzazioni, la serie rappresenta anche uno strumento per avvicinarsi alle regole dello Spikeball e prepararsi a sperimentarle sul campo, imparando mosse come la Super Spike e il Monster Block.

«L'elemento che valorizza e ha valorizzato la nostra presenza a Lucca Comics & Games è Super Spikeball - spiega Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del progetto federale - All'interno, Lucky, Li Wong, Viola e Nino inventano lo Spikeball, il gioco della schiacciata che da tantissimi anni è l'elemento di proiezione, l'elemento di preparazione al Volley S3».

Il Volley S3 è il progetto della Federazione Italiana Pallavolo che avvicina bambini e ragazzi alla pallavolo attraverso attività semplici, inclusive e divertenti, mettendo al centro il piacere di giocare insieme e la condivisione dei valori dello sport.

A Lucca i bambini potranno inoltre partecipare a «Gioca con il Campione», l'iniziativa che permetterà loro di scendere in campo con Andrea «Lucky» Lucchetta, campione del mondo e master smart coach, insieme agli Smart Coach della Federazione Italiana Pallavolo.

Il programma entrerà nel vivo sabato 31 ottobre, dalle ore 15:00 alle 17:00, con il Super Spikeball S3 Family Game, il torneo dedicato alle famiglie con figli fino a 12 anni. Le squadre, composte da tre o quattro partecipanti, potranno scendere in campo anche in costume libero, condividendo un'esperienza di gioco all'insegna del divertimento e dello spirito di squadra. Un'occasione per giocare insieme, ispirarsi alle squadre del cartone animato e dimostrare che la pallavolo può unire generazioni diverse.

Domenica 1° novembre, dalle 10 alle 12, sarà invece la volta del Super Spikeball Cosplay Game, pensato per gli appassionati di anime, manga e cosplay. I partecipanti potranno indossare il proprio costume preferito e cimentarsi nel gioco della schiacciata, in un appuntamento che si lega anche al mondo degli anime sportivi raccontato dalla mostra «SPOKON – Sport, lacrime e vittoria», allestita a Japan Town.

Per entrambi i tornei sono disponibili 20 posti squadra. Le iscrizioni saranno raccolte presso l'area FIPAV Volley S3 allestita al Real Collegio dalle ore 11:00 del 28 ottobre alle ore 12 del 31 ottobre. L'accesso al villaggio promozionale del Volley S3 è completamente gratuito e non richiede un biglietto per l'area FIPAV.

La presenza a Lucca Comics & Games conferma la volontà della FIPAV di sperimentare nuove forme di promozione della pallavolo, coinvolgendo famiglie, giovani e appassionati anche al di fuori dei contesti sportivi tradizionali.