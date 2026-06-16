Volley Mercato: Macerata punta su Leonardo Gabriel Sandu

MACERATA -Dopo le conferme di Ionut Ambrose e Davide Diaferia, il reparto centrali accoglie un nuovo, prezioso tassello: è Leonardo Gabriel Sandu, classe 2007, 200 cm, che arriva alla Banca Macerata Fisiomed per disputare la sua prima stagione in Serie A2 Credem Banca.

LA CARRIERA

Nato a Tarquinia, di origini rumene e cresciuto pallavolisticamente tra il Lazio e il Trentino, Sandu porta con sé una storia che racconta già tanto di lui. Muove i primi passi all’Etruria Volley, dove attira le attenzioni di uno dei club più blasonati al mondo: l’Itas Trentino. Nel 2022 il salto a Trento, dove completa tutta la trafila del settore giovanile distinguendosi come elemento di punta della squadra Juniores, fino alla promozione nel roster di SuperLega nella stagione 2025/26 e alla prima convocazione estiva in nazionale U22. Una stagione vissuta da campione d’Italia in carica, con il privilegio di allenarsi quotidianamente accanto a giocatori di livello mondiale come Flavio e Michieletto, prima di scegliere Macerata come palcoscenico per il grande salto di crescita e responsabilità.

Le parole di Gabriel Sandu

« Ho scelto Macerata perché cercavo una realtà ambiziosa che mi permettesse di continuare a crescere e di mettermi in gioco con maggiore continuità. A Trento ho imparato molto in un ambiente di altissimo livello, ma ho trovato poco spazio e sentivo il bisogno di una nuova sfida ».

La scelta biancorossa non è casuale

« Di Macerata mi hanno parlato tutti molto bene: è una società in costante crescita, con idee chiare e ambizioni. Inoltre, conosco il coach Romano Giannini e so quanto possa aiutarmi nel percorso di crescita ».

In campo, Sandu è un centrale fisico con una buona elevazione e qualità in attacco, il suo fondamentale forte. Ma la voglia di migliorarsi non si ferma lì:

« Per questa stagione voglio focalizzarmi sulla crescita di muro e battuta”, dichiara con la consapevolezza di chi sa già dove deve lavorare ».

Ai tifosi, un messaggio diretto e carico di energia:

« Mando un saluto a tutti i tifosi, non vedo l’ora di sentire il loro calore al palazzetto ».