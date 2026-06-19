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Volley Mercato: Reggio Calabria parla ucraino Oleksandr Boiko

Volley Mercato: Reggio Calabria parla ucraino Oleksandr Boiko

Promettente opposto colonna della Nazionale Under 21 del suo paese, 201 centimetri di altezza, è stato un condottiero assoluto nel cammino della Tonno Callipo Vibo Valentia in Serie B
2 min
TagsBoikoDOMOTEK

REGGIO CALABRIA – Per la prima volta nella sua storia sportiva, la Domotek Volley Reggio Calabria parlerà ucraino nel prossimo campionato di Serie A2.

La società annuncia l’ingaggio del giovane e promettente opposto Oleksandr Boiko, un innesto di assoluto valore e prospettiva che va a potenziare sensibilmente la diagonale d’attacco della squadra di Mister Antonio Polimeni.

Oggi, per il talentuoso opposto ucraino, si prospetta un meritato doppio salto di categoria. Boiko arriva a Reggio Calabria con la mentalità corretta, una fortissima dedizione al lavoro in palestra e l’ambizione ferrea di emergere e consolidarsi ad alti livelli nel panorama pallavolistico italiano.

LA CARRIERA

Nato il 1° marzo 2005, Boiko è un atleta dalle doti fisiche straordinarie: con i suoi 201 centimetri di altezza per 93 chilogrammi di peso, rappresenta un punto di riferimento offensivo imponente e moderno.

Mancino naturale di eccelsa qualità, l’atleta si distingue per la straordinaria combinazione di potenza e precisione nei colpi d’attacco, caratteristiche evidenti che lo rendono un terminale offensivo estremamente difficile da contenere per i muri e le difese avversarie.

Nonostante la giovane età, il percorso internazionale di Boiko è già ricco di tappe importanti. Colonna della Nazionale Under 21 dell’Ucraina partecipando a competizioni continentali. Anche su un palcoscenico di tale prestigio e livello competitivo, il neo-opposto reggino ha confermato interamente le proprie enormi potenzialità, mettendosi in mostra dopo aver maturato preziose esperienze formative anche nel campionato polacco.

Nell’ultima stagione agonistica, Boiko è stato un condottiero assoluto nel cammino della Tonno Callipo Vibo Valentia in Serie B. Molto più del semplice miglior realizzatore della squadra, Olek si è imposto come uno dei leader tecnici e carismatici del gruppo, capace di compiere un’impresa straordinaria e di trascinare i compagni nei momenti più delicati ed importanti con il suo talento, la sua potenza e una fame di vittoria mai venuta meno.

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