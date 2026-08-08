Gottardi/Orsi Toth ai quarti di Amburgo
AMBURGO (GERMANIA)- Prosegue nel migliore dei modi il settimo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2026 in corso di svolgimento ad Amburgo (Germania) per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth.
Le azzurre testa di serie numero 5 del seeding, hanno centrato due successi nei primi due match della pool D battendo prima con un secco 2-0 (21-13, 21-18), in 33’ di gioco le brasiliane Ana Patricia/Carol Horta (coppia numero 12 del seeding), e poi, con lo stesso punteggio 2-0 (21-18, 21-19), le australiane provenienti dalle qualifiche Feyes/Clancy.
Nella terza sfida hanno superato anche le padrone di casa Ittlinger/Van de Velde per 2-0 (21-15, 21-16) in 30’ gioco, fanno tre su tre nel girone e conquistano l’accesso diretto ai quarti di finale della manifestazione della quale sono campionesse in carica.
Il duo del DT De Marinis tornerà sulla sabbia tedesca nella giornata di oggi, sabato 8 agosto, per tentare di entrare tra le migliori quattro formazioni del torneo (orario e avversario da definire).
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