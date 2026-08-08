Gottardi/Orsi Toth ai quarti di Amburgo

Le azzurre testa di serie numero 5 del seeding, hanno centrato due successi nei primi due match della pool D battendo prima con un secco 2-0 (21-13, 21-18), in 33’ di gioco le brasiliane Ana Patricia/Carol Horta (coppia numero 12 del seeding), e poi, con lo stesso punteggio 2-0 (21-18, 21-19), le australiane provenienti dalle qualifiche Feyes/Clancy.

Nella terza sfida hanno superato anche le padrone di casa Ittlinger/Van de Velde per 2-0 (21-15, 21-16) in 30’ gioco, fanno tre su tre nel girone e conquistano l’accesso diretto ai quarti di finale della manifestazione della quale sono campionesse in carica.

Il duo del DT De Marinis tornerà sulla sabbia tedesca nella giornata di oggi, sabato 8 agosto, per tentare di entrare tra le migliori quattro formazioni del torneo (orario e avversario da definire).