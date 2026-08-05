Gottardi/Orsi Toth in campo ad Amburgo

La coppia italiana in gara sarà protagonista del settimo Elite16 stagionale che si svolgerà a partire da domani, giovedì 6 agosto. le azzurre inserite nella pool D con le padrone di casa Ittlinger/Van de Velde, le brasiliane Ana Patricia/Carol Horta

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Pubblicato il 05.08.2026, 15:38

AmburgoGottardiOrsi Toth

AMBURGO (GERMANIA)- Prenderà il via domani, giovedì 6 agosto, il settimo Elite16 stagionale del circuito Beach Pro Tour 2026 ad Amburgo (Germania). 

L’unica coppia italiana in gara è quella formata da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Per le azzurre si tratta della quarta partecipazione stagionale a un torneo Elite16, dopo quelli giocati a Brasilia (Brasile), Ostrava (Repubblica Ceca) e Gstaad (Svizzera), dove sono arrivati un secondo e due noni posti. 

Il duo del DT Caterina De Marinis, testa di serie numero 5 del seeding, è inserito nella pool D con le padrone di casa Ittlinger/Van de Velde, le brasiliane Ana Patricia/Carol Horta e un team che proverrà dalle qualifiche. Valentina e Reka scenderanno sulla sabbia tedesca per l’esordio nel torneo domani alle ore 10 per sfidare le verdeoro e, successivamente, alle 18.30 contro il team che uscirà dal tabellone di qualificazione, per poi chiudere la pool venerdì 7 alle ore 14 contro  Ittlinger/Van de Velde. 

Per Valentina e Reka, campionesse in carica in questo Elite16 di Amburgo, si tratta dell’ultimo appuntamento prima del Campionato Europeo di Stare Jablonki (Polonia); manifestazione in programma dal 12 al 16 agosto. 

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