A Montreal Alfieri/Ranghieri out nelle qualificazioni
La coppia azzurra sconfitta al primo turno dalla coppia statunitense Brewster/Webber, dopo un match veramente combattuto, con il punteggio di 2-1 (15-21, 22-20, 16-14)
MONTREAL (CANADA)-Si chiude al primo turno di qualificazione l’ottavo Elite16 del Beach Pro Tour 2026, in corso di svolgimento a Montreal (Canada) per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. I campioni d’Italia in carica, infatti, hanno ceduto alla coppia statunitense formata da Timothy Brewster e Logan Webber, in un match veramente combattuto, con il punteggio di 2-1 (15-21, 22-20, 16-14) e sono stati costretti ad abbandonare la manifestazione.
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