Ranghieri/Alfieri in campo a Montreal

L’unica coppia italiana in gara sarà quella formata da Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, pronta a tornare sulla sabbia di un torneo di prestigio internazionale dopo il quinto posto conquistato nell’ultimo Challenge stagionale, disputato a Shangluo (Cina). Il debutto è fissato per questo pomeriggio alle 17.30, quando Alfieri e Ranghieri scenderanno in campo nel primo turno di qualificazione. Dall’altra parte della rete ci sarà la coppia statunitense Brewster/Webber, primo ostacolo sulla strada verso il main draw dell’ultimo Elite16 dell’anno.