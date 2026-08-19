Ranghieri/Alfieri in campo a Montreal
MONTREAL (CANADA)- Prende il via oggi, mercoledì 19 agosto, a Montréal, in Canada, l’ottavo e ultimo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2026, appuntamento di massimo livello del circuito internazionale che si concluderà domenica 23 agosto.
L’unica coppia italiana in gara sarà quella formata da Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, pronta a tornare sulla sabbia di un torneo di prestigio internazionale dopo il quinto posto conquistato nell’ultimo Challenge stagionale, disputato a Shangluo (Cina). Il debutto è fissato per questo pomeriggio alle 17.30, quando Alfieri e Ranghieri scenderanno in campo nel primo turno di qualificazione. Dall’altra parte della rete ci sarà la coppia statunitense Brewster/Webber, primo ostacolo sulla strada verso il main draw dell’ultimo Elite16 dell’anno.
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