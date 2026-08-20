Vasto ospiterà l'ottava tappa del Campionato Italiano
CHIETI (VASTO)-Da domani, venerdì 21, a domenica 23 agosto, la spiaggia di Vasto in provincia di Chieti, andrà in scena l'ottava tappa del Campionato Italiano do beach volley. Sarà la penultima fermata di un circuito che, nel corso dell’estate, ha portato il beach volley italiano a fare tappa in otto diverse regioni, da nord a sud della penisola, prima dell’epilogo di Caorle (VE), fissato nel primo weekend di settembre.
Sulla sabbia abruzzese si alza dunque il livello della posta in palio: ogni risultato può incidere sulla corsa al gran finale. Il weekend vastese rappresenta così un passaggio chiave della stagione, con le coppie pronte a giocarsi punti preziosi in vista dell’ultimo atto tricolore.
Il tabellone femminile
Nel tabellone femminile, coppia numero uno del torneo sarà quella composta da Chiara They e Sara Breidenbach. Nel main draw ci saranno anche Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli, reduci dal successo di Cordenons, il secondo della stagione dopo quello conquistato a Marina di Modica, Alice Gradini e Federica Frasca, Erika Ditta e Giada Benazzi, Jessica Belliero Piccinin e Cindy Lee Fezzi, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Alice Pratesi e Sofia Orciani ed infine Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi.
Il tabellone maschile
Nel tabellone maschile, la testa di serie numero uno sarà la coppia formata da Giacomo Spadoni e Marco Ulisse. Nel main draw ci saranno anche i vincitori della tappa di Cordenons, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, insieme a Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Marco Viscovich e Davide Borraccino, Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Paolo Ingrosso e Simone Podestà, Gabriel Marini Da Costa e Manuel Alfieri. A completare il quadro delle coppie saranno le due wild card, assegnate a Simone Bertoncello e Riccardo Santomassimo e a Federico Viscuso e Jack Bernardini.
IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO
Falconara (AN): 12-14 giugno
Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold
Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio
Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold
San Cataldo (LE): 17-19 luglio
Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia
Cordenons (PN): 7-9 agosto
Vasto (CH): 21-23 agosto
Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali
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