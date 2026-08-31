Europei U.20: i convocati della nazionale italiana

Per il secondo anno consecutivo, dal 3 al 6 settembre, sarà l'Italia ad ospitare la rassegna continentale giovanile. Dopo Rossano i giovani beachers saranno protagonisti a Battipaglia

2 min

Pubblicato il 31.08.2026, 10:43 (Aggiornato il 31.08.2026, 14:59)

Europei Under 18ChiappiniGianandreaNicolai

BATTIPAGLIA (SALERNO)- Per il secondo anno di fila l’Italia ospiterà una rassegna continentale giovanile di beach volley targata CEV. Nel 2025 si è svolto, infatti, a Corigliano Rossano (CS) l’Europeo Under 18, mentre quest’anno sarà la volta di Battipaglia (SA) che accoglierà, dal 3 al 6 settembre, la categoria Under 20 della disciplina sulla sabbia. I colori azzurri saranno rappresentati da tre coppie nel tabellone femminile e da altrettante formazioni nel maschile. Di seguito le convocazioni: 

Le atlete convocate

Margherita Coretti (Pallavolo Scandicci); Rebecca Cottafava (Polisportiva L’Arena); Viola Durand (Diavoli Rosa); Micol Lafuenti (Green Volley PDP); Sofia Bruzzone (Pro Victoria Pallavolo); Ilaria Nozza (Volley Crema).

Lo staff

Davide Chiappini e Giorgia Gianandrea (allenatori). 

Gli atleti convocati

Simone Fabbri (Porto Robur Costa); Matteo Iurisci (Cus Cagliari); Francesco Denina (Modena Volley); Simone Bertoncello (Pallavolo La Bollente); Riccardo Santomassimo (Volley Milano); Jack Bernardini (IBeach). 

Lo Staff

Paolo Nicolai (DT e allenatore), Paolo Filiberto Goria e Patrick Bandini (allenatori).

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