BATTIPAGLIA (SALERNO)- Per il secondo anno di fila l’Italia ospiterà una rassegna continentale giovanile di beach volley targata CEV. Nel 2025 si è svolto, infatti, a Corigliano Rossano (CS) l’Europeo Under 18, mentre quest’anno sarà la volta di Battipaglia (SA) che accoglierà, dal 3 al 6 settembre, la categoria Under 20 della disciplina sulla sabbia. I colori azzurri saranno rappresentati da tre coppie nel tabellone femminile e da altrettante formazioni nel maschile. Di seguito le convocazioni: