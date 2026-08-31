Europei U.20: i convocati della nazionale italiana
BATTIPAGLIA (SALERNO)- Per il secondo anno di fila l’Italia ospiterà una rassegna continentale giovanile di beach volley targata CEV. Nel 2025 si è svolto, infatti, a Corigliano Rossano (CS) l’Europeo Under 18, mentre quest’anno sarà la volta di Battipaglia (SA) che accoglierà, dal 3 al 6 settembre, la categoria Under 20 della disciplina sulla sabbia. I colori azzurri saranno rappresentati da tre coppie nel tabellone femminile e da altrettante formazioni nel maschile. Di seguito le convocazioni:
Le atlete convocate
Margherita Coretti (Pallavolo Scandicci); Rebecca Cottafava (Polisportiva L’Arena); Viola Durand (Diavoli Rosa); Micol Lafuenti (Green Volley PDP); Sofia Bruzzone (Pro Victoria Pallavolo); Ilaria Nozza (Volley Crema).
Lo staff
Davide Chiappini e Giorgia Gianandrea (allenatori).
Gli atleti convocati
Simone Fabbri (Porto Robur Costa); Matteo Iurisci (Cus Cagliari); Francesco Denina (Modena Volley); Simone Bertoncello (Pallavolo La Bollente); Riccardo Santomassimo (Volley Milano); Jack Bernardini (IBeach).
Lo Staff
Paolo Nicolai (DT e allenatore), Paolo Filiberto Goria e Patrick Bandini (allenatori).
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