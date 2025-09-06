Italia-Brasile diretta Mondiali volley: segui le azzurre nella semifinale di oggi LIVE

Continua la caccia all'oro per l'Italia di Julio Velasco ai Mondiali di volley femminile in corso a Bangkok. Reduci dal successo sulla Polonia nei quarti di finale e dopo i trionfi nelle ultime due edizioni della Nations League e alle Olimpiadi di Parigi, le azzurre sfidano oggi (6 settembre, ore 14:30 italiane) il Brasile di Zé Roberto con l'obiettivo di conquistare la 35 ª vittoria consecutiva e di staccare il pass per la finalissima contro la Turchia (che ha battuto 3-1 il Giappone nell'altra semifinale). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

14:30

Caviglia fasciata per Fahr: l'azzurrà stringe i denti e ci sarà

Caviglia fasciata per Fahr, che stringerà i denti e sarà in campo nella semifinale dei Mondiali contro il Brasile. Questo il sestetto titolare dell'Italia: Orro-Egonu, Sylla-Nervini, Danesi-Fahr, libero De Gennaro.

14:26

Problema e ansia per Fahr nel riscaldamento, ora gli inni nazionali

Italia in ansia per Fahr, che ha accusato un problema alla caviglia durante il riscaldamento (dopo uno scontro con Sylla). In attesa di capire se sarà a disposizione, ora a Bangkok è il momento degli inni nazionali: prima tocca a quello di Mameli e poi a quello brasiliano. Tra poco il via alla semifinale dei Mondiali di volley femminile.

14:20

La capitana brasiliana Gabi non ha dubbi: "L'Italia..."

La 31enne Gabriela Braga Guimaraes (per tutti 'Gabi'), talento infinito e capitano del Brasile di Zé Roberto e di Conegliano (dove è compagna di squadra delle azzurre De Gennaro e Fahr), non ha dubbi: "L’Italia è la squadra più forte che ho incontrato nella mia carriera - ha detto alla vigilia della semifinale di oggi -. La base della squadra azzurra è la stessa dal 2016 e ora hanno l’Antropova. Giocano insieme da tanti anni: quando succede questo non hai nemmeno bisogno di parlare, hanno una chimica fantastica quando le vedi giocare". Lusinghiero invece il giudizio dato su di lei dal ct azzurro Julio Velasco: "Mi piace come interpreta il gioco. Sa sempre dove sta la palla, legge le situazioni, a volta le interpreta. È speciale".

14:13

Velasco, la frase su Sinner e Alcaraz e il retroscena su Zé Roberto: "Mi dice sempre..."

Alla vigilia della semifinale dei Mondiali il ct azzurro Julio Velasco ha parlato del tabù Brasile, mai sconfitto dall'Italia ai Mondiali: "Speriamo di riuscire a sfatarlo anche se quello che è successo prima, così come la nostra serie di vittorie (ora sono 34 di fila, ndr), non conta. Ogni partita fa storia a sé e questa sarà difficile per entrambe". Così invece sul confronto con il collega brasiliano Zé Roberto, altro coach di grande esperienza: "Con lui scherziamo sempre: 'sei ancora qua, ci sono anch’io. Finché non molli tu, non mollo nemmeno io' è quello che mi dice". Il ct azzurro fa poi un paragone speciale: "Nel nostro sport come nel tennis dove ogni palla vale un punto. E sappiamo bene che ognuna sarà diversa da quella precedente, come per Alcaraz e Sinner. Questo fanno i grandi giocatori. E sarà una sfida tra grandi giocatrici. La chiave sarà interpretare bene ogni situazione".

14:02

Egonu spinge le azzurre: "Siamo pronte. E Velasco..."

13:53

Tra Italia e Brasile una sfida 'infinita': i precedenti

Sono 87 i precedenti tra Italia e Brasile con un bilancio di 22 vittorie e 65 sconfitte per le azzurre, che nei Mondiali del 2022 furono battute proprio in semifinale da Gabi e compagne. Oggi un nuovo suggestivo incrocio a poco più da un mese dal successo dell'Italia nella finale di Nations League a Lodz (3-1), seguito a quello ottenuto nel match finale della prima week di VNL (3-0) al Maracanazinho di Rio de Janeiro. Vittorie importanti maturate nel recente passato contro un avversario, però, mai battuto in un Mondiale (5 i precedenti nella competizione iridata).

13:45

Mondiali di volley femminile: Turchia prima finalista

La prima finalista ai Mondiali di volley femminile è la Turchia, che ha sconfitto 3-1 il Giappone nella prima semifinale (parziali 16-25, 25-17, 25-18, 27-25) e domani (7 settembre) a Bangkok sfiderà la vincente di Italia-Brasile nel match che metterà in palio il titolo iridato.

13:39

Le 14 brasiliane scelte da Zé Roberto

Ecco le 14 brasiliane convocate dal ct Ze Roberto per i Mondiali di volley femminile:

Palleggiatrici - 3. Macris, 9. Roberta.

Centrali - 2. Diana, 4. Lorena, 8. Julia, 11. Luzia.

Schiacciatrici - 10. Gabi (C), 15. Helena, 17. Bergmann.

Opposti - 7. Rosamaria, 16. Kisy, 19. Tainara.

Liberi - 22. Lais, 30. Marcelle.

13:34

Le 14 azzurre convocate da Velasco

Queste le 14 azzurre convocate dal ct Julio Velasco per i Mondiali di volley femminile:

Palleggiatrici - 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Centrali - 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (C), 19. Sarah Fahr, 25. Yasmina Akrari.

Schiacciatrici - 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Opposti - 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi - 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

13:30

Italia-Brasile: dove vederla in tv e in streaming

Bangkok, Thailandia