Camigliatello Silano apre l’estate azzurra delle selezioni giovanili

CAMIGLIATELLO SILANO(CS)- Si è aperta ufficialmente, presso il Palazzetto dello Sport “Giordanello” di Camigliatello Silano (CS), l’estate 2026 delle Nazionali Giovanili Maschili . La località silana si conferma, anche quest’anno, il quartier generale dell’attività azzurra, ospitando i collegiali e la preparazione delle rappresentative impegnate nei principali appuntamenti internazionali della stagione.

A Camigliatello Silano prosegue il lavoro del settore giovanile maschile coordinato dal Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza. Entrato a far parte degli staff delle Nazionali azzurre nel 2018 e successivamente nominato Direttore Tecnico del Settore Giovanile Maschile, Fanizza ha contribuito negli anni alla crescita delle rappresentative italiane e alla conquista di importanti risultati a livello europeo e mondiale. Saranno le selezioni Under 17, Under 18, Under 19, Under 22 e il gruppo dei Giochi del Mediterraneo le protagoniste dell’estate 2026, tra Campionati Europei, Campionati Mondiali e la rassegna multisportiva in programma in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre.

Alla cerimonia hanno preso parte il Vice Presidente FIPAV Massimo Sala, i Consiglieri Federali Giusy Piredda e Marco Mari, Emanuele Romano del Settore Squadre Nazionali FIPAV, il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Calabria Carmelo Sestito, il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Cosenza Gianni Guida, il Presidente FIPAV Calabria Centro Francesco Strangis, la Presidente CIP Cosenza Debora Granata, il Delegato CONI Cosenza Francesco Manna, il Responsabile del Settore Sport dell’Università della Calabria Piero Guido, l’Assessore del Comune di Spezzano della Sila Ludovico Serra e il Consigliere Comunale con delega allo Sport Gianluca Mendicino.

Tra gli ospiti della giornata anche Matteo Piano, ex centrale della Nazionale italiana e medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016, che ha voluto portare il proprio saluto ai giovani azzurri condividendo esperienze, valori e significati della maglia azzurra, in un simbolico passaggio di testimone tra chi ha vissuto da protagonista il percorso in Nazionale e le nuove generazioni chiamate a raccoglierne l’eredità.

Nel corso della presentazione sono state introdotte le rappresentative Under 17, Under 18, Under 22 e il gruppo dei Giochi del Mediterraneo. L’Under 22 sarà impegnata dal 29 giugno al 4 luglio ai Campionati Europei di Albufeira, in Portogallo; l’Under 18 disputerà invece il Campionato Europeo organizzato in Italia dal 7 al 18 luglio tra Porto San Giorgio e Cisterna di Latina. Ad agosto spazio alle qualificazioni europee Under 19, al Campionato Mondiale Under 17 in programma a Doha, in Qatar, e infine ai Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre.

Negli anni Camigliatello Silano è diventata una delle realtà più importanti dell’attività federale giovanile. Grazie alla collaborazione tra Federazione Italiana Pallavolo, Comitato Regionale FIPAV Calabria, Comitato Territoriale FIPAV Cosenza e Comune di Spezzano della Sila, il Palazzetto “Giordanello” è stato progressivamente adeguato alle esigenze delle Nazionali, consentendo la presenza contemporanea di più gruppi azzurri e la condivisione di spazi, tempi di allenamento e servizi.

Un percorso che testimonia la volontà della FIPAV di investire in maniera concreta sul settore giovanile maschile, mettendo atleti e staff nelle migliori condizioni possibili per affrontare una stagione ricca di impegni e obiettivi internazionali. Il progetto sviluppato a Camigliatello Silano rappresenta oggi uno dei principali punti di forza dell’attività federale e un modello organizzativo che permette alle diverse selezioni nazionali di convivere e lavorare in maniera coordinata durante tutta l’estate.

Le dichiarazioni del vicepresidente FIPAV Massimo Sala-

«Ogni anno Camigliatello si conferma un punto di riferimento fondamentale per il movimento azzurro. Qui le nostre nazionali trovano un ambiente ideale per lavorare e crescere, grazie al sostegno della comunità locale e a strutture sempre più adeguate alle esigenze dell’attività federale. La Federazione continua a investire con convinzione sul settore giovanile e i risultati ottenuti negli ultimi anni rappresentano la migliore conferma del percorso intrapreso. Siamo fiduciosi che anche questa stagione possa regalare nuove soddisfazioni».

Le parole del Presidente del Comitato Regionale FIPAV Calabria, Carmelo Sestito-

«Siamo felici di accogliere ancora una volta le Nazionali giovanili in Calabria e ci auguriamo che questo territorio possa accompagnare gli azzurri verso nuovi traguardi prestigiosi. Nel corso degli anni Camigliatello è cresciuta molto, diventando un punto di riferimento per l’attività federale. Un risultato reso possibile grazie all’impegno di tante persone, tra cui Gianni Guida e Vincenzo Fanizza, oltre alla fiducia che la Federazione Italiana Pallavolo ha riposto in questo progetto. L’obiettivo è continuare a sviluppare questa realtà e rafforzare ulteriormente la collaborazione con le istituzioni del territorio per garantire un futuro sempre più importante a questa iniziativa».

Le parole del Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili Maschili, Vincenzo Fanizza-

«Ci attende un periodo molto intenso, ma anche estremamente stimolante. La presenza contemporanea di gruppi appartenenti a diverse fasce d’età rappresenta un’opportunità preziosa di crescita e confronto, permettendo ai ragazzi di condividere esperienze e apprendere gli uni dagli altri. Uno degli aspetti più importanti è il clima che si crea tra giocatori e staff, capace di trasformare il lavoro quotidiano in una vera esperienza di squadra. Inoltre, le strutture a nostra disposizione ci consentono di preparare nel migliore dei modi tutte le competizioni che ci attendono nei prossimi mesi».